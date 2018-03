„Konstitucinis Teismas (...) nutaria (...) pripažinti, kad Vyriausybės 2016 metų rugsėjo 28 dienos nutarimas dėl Jono Miliaus atleidimo iš VMVT direktoriaus pareigų neprieštarauja Konstitucijai (...)“, – penktadienį paskelbė KT pirmininkas Dainius Žalimas. KT nutarimas galutinis ir neskundžiamas. Vėliau žurnalistams KT pirmininkas komentavo, kad nėra argumentų, jog Vyriausybės nutarimas prieštarauja Konstitucijai arba Vyriausybės įstatymui. Jo teigimu, Vyriausybės nutarimu buvo išreikšta Ministrų kabineto pozicija iškart dviem klausimais, ir to nei įstatymas, nei Konstitucija nedraudžia. „Šiuo nutarimu buvo kartu ir nepritarta ataskaitai, ir kaip logiška pasekmė, nepritarus ataskaitai jis buvo atleistas iš pareigų. Tai toks yra pagrindinis argumentas, kadangi Konstitucinis Teismas paneigė pareiškėjo (Vilniaus apygardos administracinis teismo – BNS) argumentus, kad nepritarimo ataskaitai klausimas Vyriausybės buvo sprendžiamas Vyriausybės pasitarime, buvusiame iki tol“, – teigė D. Žalimas. Pasak jo, Vyriausybės pasitarime nedraudžiama preliminariai svarstyti būsimų Vyriausybės posėdžio klausimų. „Taigi, preliminariai buvo apsvarstyta, bet ta pozicija, kuri išreikšta Vyriausybės pasitarimo protokole, pabrėžiu, Vyriausybės pasitarimo protokole, – ji išreiškia tik pasitarimo dalyvių poziciją, yra preliminari, ji yra Vyriausybės neįpareigojanti ir Vyriausybė turėjo galimybę, pavyzdžiui, nepriimti nutarimo nepritarus ataskaitai atleisti (J. Milių – BNS) iš pareigų (...) “, – kalbėjo D. Žalimas. Pasak KT pirmininko, dėl J. Miliaus atleidimo buvo sprendžiama laikantis nustatytų taisyklių: „pabrėžtina, kad tai buvo daroma ir Vyriausybės posėdyje, ir dalyvaujant kvorumui, ir nustatyta balsų dauguma, ir remiantis įstatymų įgaliojimais“. D. Žalimas pastebėjo, kad Konstitucinis Teismas nevertino, ar pagrįstai buvo nepritarta J. Miliaus veiklos ataskaitai. Dėl to turės pasisakyti Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), kuris prašė KT ištirti Vyriausybės 2016 metų rugsėjo sprendimą nepritarti J. Miliaus veiklos ataskaitai ir jį atleisti. „Tai yra administracinio teismo tyrimo dalykas, (...) Konstitucinis Teismas tik pastebėjo, kad be pačios ataskaitos yra Specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos analizė, yra galbūt ir kai kurios kitos medžiagos, kurios pagrindu Vyriausybė, matyt, turėdama visą vaizdą galėjo priimti vieną ar kitą sprendimą“, – argumentavo D. Žalimas. VAAT teigia, kad Vyriausybei pasitarime svarstant J. Miliaus veiklos ataskaitą, jai nebuvo pritarta, nesant kabineto narių kvorumo. Laukiant KT sprendimo, J. Miliaus skundo dėl atleidimo nagrinėjimas teisme laikinai sustabdytas. Kreiptis į KT buvo prašęs pats J. Milius. Teisėsauga J. Miliui yra pateikusi įtarimus piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu. Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria įtarimus, kad šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė „Judex“ per parlamentarą „tvarkietį“ Petrą Gražulį siekė paveikti Maisto ir veterinarijos tarnybą, jog ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. J. Milius savo kaltę kategoriškai neigia. Vyriausybė J. Milių iš pareigų atleido 2016 metų spalio pradžioje. Šiuo metu VMVT vadovauja Darius Remeika.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.