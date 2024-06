Kryme – seniai nematyti panikos ženklai: šįkart Ukraina neatsitiktinai pasirinko kitus taikinius

Abi pusės patiria daug nuostolių, bet net ir jų siaubingą, net jei sumažintą mastą (5 tūkst. žuvusių ir 15 tūkst. sužeistųjų per mėnesį) pripažinęs V. Putinas dar neturi priežasčių dėl to jaudintis – per mėnesį į armiją pavyksta užverbuoti apie 30 tūkst. Rusijos piliečių. Tad matematika čia, regis, paprasta – Rusija turi daugiau žmonių, todėl ir laimės.