E. Kručinskienė teigia, kad savivaldybė nurodė į naują būstą persikraustyti per mėnesį, tačiau kaunietė tikina, kad dėl šio termino dar derėsis. Esą nespės per tiek laiko išsikraustyti, o ir didžiąsias metų šventes dar nori ramiai sutikti dabartiniame būste. „Davė mėnesį, bet mes niekaip nepajėgsime, nes ir šventės yra, ir per penkerius metus tiek visko, kad reiks ir finansų viską išvežti. Niekaip neįmanoma per mėnesį, prašėme dviejų, – kalbėjo E. Kručinskienė. – Manau, kad susitarsime dar mėnesį susitvarkymui. Aš tikiuosi.“

Pirmieji apie E. Kručinskienės apsisprendimą pranešė Kauno televizija ITIN. DELFI kalbinta E. Kručinskienė neslėpė: „Vyko karštos derybos“.

„Atsižvelgdami į mūsų poreikius jie pasiūlė gana nebloga variantą, – DELFI kalbėjo E. Kručinskienė. – Mums atsisakyti jau kaip ir negražu, todėl sutinkame.“

Šiuo metu Panemunėje gyvenanti E. Kručinskienė tvirtino, kad išsikraustyti į kitą rajoną nereiks. Beje, tai, kad būstas būtų tame pačiame, Panemunės rajone, buvo vienas iš šeimos reikalavimų.

„Šitas pasiūlymas tinkamiausias ir geriausias, – kalbėjo E. Kručinskienė ir neslėpė, kad tai jau ne pirmas socialinis būstas, kurį šeimai siūlo Kauno miesto savivaldybė, tačiau visų kitų atsisakė kaip netinkamų. – Nors tai, ką turime, laikome pačiu geriausiu variantu, bet tai, ką dabar pasiūlė yra visai neblogai.“

Dar vienas šeimos reikalavimas – kad būstas būtų kūrenamas malkomis. „Mūsų poreikis buvo, kad būstas būtų arba kūrenamas malkomis, arba būtų galima patiems reguliuoti šildymą, – kalbėjo kaunietė. – Gavome tokį variantą – šildymas dujinis, tačiau galėsime patys reguliuoti. Galėsime ir minimumą pasidaryti. Mums finansiškai tai labai aktualu. Tai buvo vienas iš didžiausių prašymų. Tai didžiulis pliusas.“

Moteris teigia, kad butą iki šiol matė tik jos vyras, tačiau ir ji pati tvirtina, kad būstas gražus. „Gavome butą, bet jis ar trijų, ar keturių aukštų, jaukus, tame pačiame rajone, – kalbėjo E. Kručinskienė. – Jis nėra toks kaip įprastas daugiabutis, galbūt seni karininkų namai. Jis toks neįprastas, gražus.“

Panemunės rajone yra daugybė jau buvusių kareivinių, kurios po truputį virsta šiuolaikiškais loftais.

Kručinskų namai, kuriuose jie gyveno pastaruoju metu:

Raktų nuo naujų namų šeima dar neturi. „Jie dar tik rodė, kaip viskas atrodo. Kai viską pasirašysime, gausime raktus“, – kalbėjo kaunietė.

E. Kručinskienės gynėjai feisbuke ne kartą pabrėžė, kad šeimoje, kur auga ir berniukas, ir mergaitė, vaikams būtini atskiri kambariai. Ar šis noras naujuose namuose bus išpildytas ir mergaitei, ir berniukui, kuriuos augina Kručinskai? „Kvadratūra ten gana atitinka mūsų norus. Mums anksčiau siūlė gana mažą kvadratūrą Panemunėje, buvo 45 kv/m, o dabar kvadratūra didesnė. Nors dabar dar nėra taip, kad būtų ir mergaitei, ir berniukui, bet sakė, kad ne visada taip duoda. Bet mano vyras turi geras rankas, jam nesudėtinga (iš vieno didelio kambario padaryti du mažesnius – DELFI)“, – kalbėjo E. Kručinskienė.