Jie aptars saugumo situaciją ir dvišalį bendradarbiavimą, o paskui vyks į Ruklą, kur pasveikins tarptautiniame NATO batalione tarnaujančius Kroatijos karius. Šiuo metu Lietuvoje dislokuoti apie 180 kroatų karių. Krašto apsaugos ministerija teigia, kad Lietuvos bendradarbiavimas gynybos srityje su Kroatija pastaraisiais metais intensyvėja. Šių šalių kariai dalyvauja bendrose pratybose ir tarptautinėse operacijose, Lietuva ir Kroatija taip pat bendradarbiauja diegiant įsigytas vokiškas haubicas „PzH 2000“.

