Seimo Biudžeto ir finansų komitetas R. Šadžių apklaus kitą savaitę. Jis 2009 metais prisipažino 2008-aisiais sąmoningai nutylėjęs apie artėjančią krizę, „Nebūsiu populiarus Lietuvoje taip sakydamas, bet remiu iniciatyvą tokio tyrimo. Mes turime visi mokytis iš to, kas buvo. Ir ne tik tam, kad mokytumės iš klaidų, bet kad rastume racionalius kelius, ką ir kaip reikėtų pasidaryti, kad tas visokias krizes lengviau pergyventume, nes nuo jų mes nepabėgsime. (...) Atsigręžti atgal niekada nėra vėlu“, – BNS sakė R. Šadžius. Pasak jo, geras yra krizės Airijoje analizės pavyzdys: „Jie sugebėjo pasidaryti geras išvadas ir, matyt, tai turėjo įtakos tolesniems sėkmingiems žingsniams ir dabar demonstruojant rekordinį ekonomikos augimą Europos Sąjungoje“. Krizės tyrimą atliekančio komiteto vadovas Stasys Jakeliūnas BNS sakė, kad su R. Šadžiumi bus aiškinamasi, kaip buvo valdomi finansai, kai jis ėjo ministro pareigas, ką žinojo apie 2006–2007 metų prognozes ir Finansų ministerijos specialistų pažymas apie sunkmečio artėjimą. „Įsivaizduokite, apie ką kalbėti su finansų ministru, kuris dirbo nuo 2007 metų iki 2008 metų gruodžio – per visą krizės priešaušrį“, – sakė komiteto vadovas. Parlamentarus taip pat domina, ar R. Šadžius matė, kad valstybės skolinimasis brangst, ar svarstė kreiptis į TVF bei kitas institucijas dėl finansavimo, nes palūkanos rinkoje buvo pakilusios iki 8 procentų. Komiteto nariai taip pat norėtų sužinoti, kaip R. Šadžius vertina 2008 metų liepos mėnesio Vyriausybės sprendimą dėl pensijų didinimo pažeidžiant įstatymą. R. Šadžius turės aiškintis, kaip vertina 2008 metų biudžetą, kurios buvo priimtas pažeidžiant fiskalinės drausmė reikalavimus, o taip pat ką girdėjo iš Lietuvos banko apie kreditavimo portfelio netvarų augimą, skolinimąsi užsienio valiuta. 2009 metų pabaigoje R.Šadžius yra prisipažinęs, kad jis 2008 metais sąmoningai nutylėjo apie artėjančią krizę. Anot jo, tai daroma buvo tam, kad būtų išlaikytas gyventojų pasitikėjimas bei užtikrintos lengvesnės skolinimosi galimybės. Seimas pavasarį įpareigojo komitetą ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuos dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dieną.

