„Jis buvo premjeras tuo metu, kai buvo informacija apie galimą krizę. Klausime, kaip jis tą informaciją vertino, apskritai, ar ją gavo. Kaip jis matė tą situaciją, kaip vertino“, – BNS praėjusią savaitę teigė „valstiečių“ deleguotas komiteto vadovas Stasys Jakeliūnas. G. Kirkilas 2006–2008 metais vadovavo Vyriausybei. M. Starkevičiūtė 2004-2009 metais buvo Lietuvos atstovė Europos Parlamente, jos bus prašoma pakomentuoti Lietuvos veiksmus ir sprendimus dėl krizės. Susiję straipsniai: Jakeliūnas gins „krizės komisiją“ Jakeliūno tyrimas: taikėsi į socialdemokratus, tiria konservatorius Nuo 2015 metų M. Starkevičiūtė yra Europos Sąjungos institucijų skaitmeninės ekonomikos ir finansinių paslaugų patariamųjų tarybų narė. Komitetas jau apklausė Finansų ministerijos Finansų politikos departamento vyresnįjį patarėją Ričardą Kasperavičių. S. Jakeliūnas yra sakęs, kad taip pat ketinama kviesti „Swedbank“ ekonomistą Nerijų Mačiulį ir pretendentą į prezidentus Gitaną Nausėdą, Valstybės kontrolieriaus pavaduotoją Audrių Misevičių, buvusį premjerą Andrių Kubilių, buvusius finansų ministrus Rimantą Šadžių ir Ingridą Šimonytę. Biudžeto ir finansų komitetą Seimas pavasarį įpareigojo ištirti, kaip ankstesnės vyriausybės tvarkė šalies finansus nuo 2005 metų. Komitetas analizuos dešiniųjų ir kairiųjų politinių jėgų, buvusių valdžioje nuo 2005 metų, veiklą valdant šalies finansus. Tyrimą planuojama baigti iki 2019 metų balandžio 15 dieną.

