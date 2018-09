Kaip BNS pranešė apygardos rinkimų komisijos pirmininkė Rasita Grincevičienė, Kriūkų rinkimų apylinkėje, kurioje yra 848 balsavimo teisę turintys asmenys, buvo „pradėta per anksti atplėšinėti pašto išorinius vokus“. „Informavo mus, susisiekėme su pirmininke, viską sustabdėme. Jie atkirpo tik išorinius vokus, kažkiek jų, o juose dar yra kitas, mažas vokas, tai jų neatkirpo“, – sakė R. Grincevičienė. Vyriausioji rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė teigė su pažeidimo aplinkybėmis išsamiai dar nėra susipažinusi, todėl nekomentavo, kas laukia Kriūkų apylinkės rinkimų komisijos pirmininkės. „Važiuojame dabar į apylinkę žiūrėti, kas ten atsitiko, bet vertinu, žinoma blogai, tokie dalykai netoleruotini“, – teigė ji. L. Matjošaitytė pabrėžė, kad apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė yra patyrusi, nes seniai dirba, todėl stebėjosi tokiu jos elgesiu: „Tos procedūros turi būti pakankamai gerai žinomos, tai klausimas tada, kas čia atsitiko“. Tuo tarpu Kriūkų apylinkės rinkimų komisijos pirmininkė Socialdemokratų partijai priklausanti Anelė Mockaitienė BNS teigė, kad įvyko nesusipratimas. „Kai gavome vadinamąjį paštą – visus namuose ir paštu balsavusių žmonių vokus – suskaičiavome... o mano labai mažas stalas ir galvojome, kur juos padėti, sudėjom į dėžutę, bet buvo nepatogu, susidėjome į didelį voką, nespėjau padėti prie balsadėžės. Ir visa istorija“, – telefonu BNS aiškino apylinkės komisijos pirmininkė. Tačiau vėliau ji pripažino, kad vis tik „vieno ar dviejų vokų buvo atkirpti galai“. „Pažeidimo nebuvo, nes nė vienas balsavimo biuletenis nebuvo nei išimtas, nei matomas, o kad iki jų prieiti dar daug procedūrų“, – tikino ji, pabrėžusi, kad kirpdama antrą voką, dėl to telefonu konsultavosi su kita komisijos nare, kuri įspėjo, kad to daryti negalima, kol nebus pasibaigęs balsavimo laikas. A. Mockaitienė BNS teigė „su įvairiais rinkimais dirbanti nuo maždaug 1983 metų, kai pradėjo dirbti seniūnijoje“. R. Grincevičienė stebėjosi apylinkės rinkimų komisijos pirmininkės, kuri tokios veiklos ėmėsi, elgesiu: „Nežinau, kaip čia atsitiko, pirmininkė tokia patyrusi. Kaip ji čia paklydo. Matyt norėjo susitrumpinti naktinį darbą“. Apygardos rinkimų komisijos pirmininkė teigė klaususi kitų stebėtojų, ar vokai po incidento yra saugūs: „Jie sako, kad viskas gerai“. Pasak R. Grinceviečienės, šį pažeidimą pastebėjo Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų deleguota stebėtoja. Vyriausioji rinkimų komisija skelbia, kad iki 17 val. į apylinkes balsuoti sekmadienį atėjo 15,68 proc. rinkėjų. Per pirmą turą tuo pačiu metu į balsadėžes biuletenius su savo balsais jau buvo įmetę 18,01 proc. rinkėjų. Iš viso savo balsus jau atidavė 23,17 proc. apygardoje registruotų rinkėjų. Išankstinio balsavimo aktyvumas siekia 7,49 proc., o pirmame ture buvo 7,3 proc. Zanavykų vienmandatėje apygardoje dėl parlamentaro mandato varžosi konservatorė Irena Haase ir savarankiškai išsikėlęs Mindaugas Bastys. Rinkėjų sąrašuose įrašyta 31 tūkst. 59 asmenys. Per pirmąjį turą balsavo mažiau nei trečdalis – 29,89 proc. – rinkėjų. Ši apygarda apima Šakius bei kelias Kauno bei Vilkaviškio rajonų apylinkes. Seimo nario vieta laisva čia liko, kai Zanavykų apygardoje išrinktas M. Bastys atsisakė parlamentaro mandato.

