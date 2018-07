Tačiau toks siūlymas sulaukė kitų parlamentarų kritikos. Jie pritaria idėjai, tačiau pabrėžia, kad didesniam tėvų rėmimui nėra lėšų. Skatins gimstamumą Trys parlamentarai – „tvarkiečiai“ Remigijus Žemaitaitis, Vytautas Kamblevičius ir Ona Valiukevičiūtė – šią savaitę registravo Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisas ir siūlo iki iki vienerių metų už vaiką mokėti 100 proc. buvusio motinos uždarbio, o iki 2 metų – 75 proc. Tėvai šiuo metu gali rinktis - gauti didesnę pašalpą, bet vienerius metus, arba gauti mažesnę pašalpą dvejus metus su galimybe antraisiais metais grįžti į darbą neprarandant pašalpos. Dabar pasirinkus pašalpą gauti vienerius metus, ji siekia 100 proc. buvusio atlyginimo, o dvejus metus – 70 proc. buvusio uždarbio pirmaisiais metais ir 40 proc. – antraisiais metais. R. Žemaitaitis sako, kad didesnė išmoka paskatintų gimstamumą. „Kai panaši nuostata galiojo, gimstamumas buvo pakilęs – garantuotos dėl pajamų, šeimos, susilaukusios vieno vaiko, po metų ar pusantrų susilaukdavo ir kito“, – BNS kalbėjo parlamentaras. Jis nežino, kiek tokia pataisa kainuotų „Sodrai“. R. Žemaitaitis abejoja, ar „valstiečiai“ priešinsis tokiam siūlymui. Be to, anot jo, siekiant subalansuoti finansus, gali keistis išmokų dydžiai, pavyzdžiui, antrais metais ji siektų ne 75 proc., o 70 ar 60 proc., bet tokiu atveju vėliau ji iki per kelerius metus būtų didinama iki 85 proc. Remigijus Žemaitaitis DELFI / Andrius Ufartas Dosnesnės išmokos – didesnių įmokų arba mažesnių pensijų sąskaita Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad motinystės draudimas „Sodrai“ yra nuostolingas – įmokų surenkama mažiau nei išmokama. „Jeigu norima didinti išmoką, reikia didinti įmoką, galime ir tris, ir penkis metus mokėti išmokas, tik iš kur tam pinigų paimti?“ – BNS teigė jis. Socialinių reikalų ir darbo komiteto vadovė Rimantė Šalaševičiūtė nemato galimybės didinti „Sodros“ įmokas, siekiant mokėti didesnes išmokas vaikus auginantiems tėvams. Pasak jos, ne visi sutiktų, kad iš jų mokesčių kiti augintų vaikus. Kitas komiteto narys konservatorius Rimantas Jonas Dagys irgi pareiškė, kad išmokų didinimas įmanomas arba didinant įmokas, arba papildomas lėšas numatant biudžete, bet, anot jo, „tai sunkiai įsivaizduojama“. R. J. Dagys taip pat pabrėžė, kad didesnės išmokos nedidinant įmokų gali būti tik mažesnių pensijų sąskaita. „Jeigu tik iš „Sodros“ mokėti, tai tie pinigai bus paimti iš pensininkų. Tai reikia spręsti, kas svarbiau – pensininkai ar išmokų didinimas“, – teigė jis. R. Šalaševičiūtė taip pat mano, kad tai iššauktų pensininkų nepasitenkinimą. R. J. Dagys, be kita ko, pabrėžė, kad prieš keičiant tvarką, reikia išspręsti kitą problemą, kurią kelia jaunos motinos, neturinčios draudimo. „Tai prioritetų prasme yra žymiai svarbiau, nes tai yra kaip tos mamos, kuriomis mes turėtume būti suinteresuoti, kad susilauktų greičiau vaikų, jeigu norime didesnių šeimų“, – kalbėjo R. J. Dagys. Sustabdys vaiko pinigų didinimą Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys „valstietis“ Tomas Tomilinas įsitikinęs, kad vaiko priežiūros išmokų didinimas be naujų mokesčių ar finansavimo sumažinimo kitoms sritims yra negalimas. Tomas Tomilinas DELFI / Andrius Ufartas „Įmanoma pastatyti ir naują autostradą, bet tam reikia pinigų. Čia tas pats. Jeigu derybose (dėl „tvarkiečių“ dalyvavimo koalicijoje – BNS) bus nuspręsta panaikinti kažkokias kitas programas arba įvesti naujus mokesčius ir gautus pinigus skirti tam – tvarkoj“, – BNS teigė T. Tomilinas. Jis pabrėžė, kad iki šiol buvo daugiausia dėmesio skiriama vaiko pinigams, kurie mokami visiems vaikams iki 18 metų. Jie mokami iš valstybės biudžeto, o motinystės išmokos – iš „Sodros“. „Jeigu sustos vaiko pinigų klausimas, jis nebus toks ambicingas, bus blogiau visiems vaikams. Mokėti iki 18 metų daug svarbiau yra ir ta parama daug prasmingesnė iki pilnametystės negu viską skirti iki 2 metų“, – BNS tikino T. Tomilinas. Nustatant motinystės išmokų dydį, jis siūlo atsižvelgti ir į pasaulinę praktiką. „Mūsų motinystės išmokos yra vienos dosniausių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje Tai didelis Lietuvos pasiekimas. Pavyzdžiui, JAV jos siekia tik 12 savaičių“, – teigė T. Tomilinas. Socialinės atskirties mažinimas – svarbiau R. Šalaševičiūtė prognozuoja, kad Vyriausybė „tvarkiečių“ pataisai nepritars, nes visus laisvus pinigus svarbiau nukreipti kitoms reikmėms. Ji tikisi, kad ir Seimas tam nepritars. „Ankstesnė praktika parodė, kad buvo daug piktnaudžiavimų – susitarimais, ypatingai privačiose bendrovėse, pasididindavo atlyginimus. Bet gimstamumas iš tikrųjų buvo didesnis. Todėl jeigu taip siekiama pagerinti demografinę šalies situacija, tai priemonė būtų pakankamai veiksminga, bet yra ir kitas aspektas – valstybės finansinės galimybės. Pinigų labiau reikia socialinės atskirties ir nelygybės mažinimui“, – tvirtino ji. Komiteto vadovė taip pat pabrėžė, kad per susitikimus jaunos šeimos žada gimdyti daugiau, jeigu išmokos būtų didesnės, bet neskaičiuoja, kad po kelerių metų vaikus teks auginti iš atlyginimų. R. Šalaševičiūtė sutinka, kad didinant išmokas turėtų būti ribojama tėvų galimybė dirbti: „Arba neturėtum galimybės dirbti, arba būtų griežtas ribojimas. Tikslas koks yra išmokų – kad būtum su vaiku, pats augintum vaiką.“ Pasak jos, darželių stygiaus dabar šalyje nėra. R. Šalaševičiūtės teigimu, dabar prie išmokų daugelis šeimų prisiduria nelegaliai dirbdami. „Pasirenka, dažniausiai, išmokas gauti tas iš tėvų, kuris uždirba daugiau. Ir šalia to dar dirba nelegaliai. Gauna atlyginimus „vokeliuose“. Ypač rajonuose“, – sakė komiteto vadovė. „Sodros“ duomenimis, 2016 metais vaiko auginimo iki dvejų metų išmokos siekė 177,1 mln. eurų, pernai – 192,3 mln. eurų, o per šių metų pirmą pusmetį – 87 mln. eurų. Šią gegužę išmokas gavo apie 42,1 tūkst. žmonių – maždaug tiek pat, kiek ir prieš metus, užpernai – 40,5 tūkst. Išmokos iki vaikui sukaks vieneri metai vidutiniškai siekia 491,2 euro (pernai - 469,4 euro), iki sukaks dveji metai – 345,2 euro (314,3 euro). Iki 400 eurų birželį gavo 23 250, o didesnes negu 1,6 tūkst. eurų – 108 žmonės. Ši išmoka negali viršyti dviejų vidutinių darbo užmokesčių – maždaug 1,7 tūkst. eurų. Pastebima tendencija, kad kasmet daugėja prižiūrinčių vaikus vyrų – šiemet jų yra 10 tūkst. (pernai – 9,7 tūkst.). 2016 metų vasarą, svarstydamas socialinį modelį, Seimas ketino grąžinti iki krizės mokėtą motinystės pašalpą: iki vaikui sueis vieneri metai – 100 proc. vieno iš tėvų uždarbio, o iki dvejų metų – 85 proc.











