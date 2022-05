Grupė Seimo narių siūlė trumpesnę darbo savaitę taikyti ne tik viešojo sektoriaus, bet ir privataus sektoriaus darbuotojams, tačiau Seimas nusprendė neiti į konfliktą su darbdaviais.

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas iš konservatorių frakcijos Mindaugas Lingė aiškino, kad viešasis ir privatus sektoriai yra skirtingi galimybėmis darbuotojams užsitikrinti sąlygas.

„Privatus sektorius iš esmės yra lankstesnis. Jeigu jam trūksta darbuotojų, jis randa būdų, kaip juos atsivilioti, siūlydamas geresnes sąlygas, konkurencingesnį atlyginimą. Dažnai viešasis sektorius nuo to nukenčia. Nemažoje dalyje institucijų yra neužimtų etatų, trūksta specialistų, turbūt būtent dėl to, kad tas sektorius nėra konkurencingas“, – „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“ kalbėjo M. Lingė.

Jo vertinimu, tokiu projektu kuriama papildoma priemonė tą sektorių daryti patrauklesnį.

„Kai kalbame apie vaikus ir šeimų poreikius, be abejonės, negalime rūšiuoti tokių dalykų“, – aiškino M. Lingė.

Kartu jis pabrėžė, kad šita galimybė būtų suteikia tik šiek tiek daugiau negu vieneriems metams.

„Čia nėra visam laikui suteikiama ta galimybė“, – sakė M. Lingė.

Kalbėjo apie tėvų nelygybę

Parlamentaras iš opozicinės demokratų frakcijos Linas Kukuraitis teigė, kad jo pristatyti argumentai neįtikina.

„Manau, kad didžioji dalis ypač tų, kurie dirba privačiame sektoriuje, darbuotojų pasisakytų, kad tai yra nelygios sąlygos. Šiuo atveju mes nekalbame tik apie sektoriaus gerinimą, kalbame apie konkrečias šeimas. Tai yra šeimos, kurios gali būti, kad gyvena šalia, augina vaikus kartu, ir staiga ta šeima, kuri dirba viešajame sektoriuje, turės keturių dienų darbo savaitę, o kita – penkių dienų. Tas nelygumas labai greitai išryškės“, – sakė L. Kukuraitis.

Pasak jo, šitoje vietoje neišeis pasiteisinti, kad taip yra dėl to, kad viena šeima dirba biudžetinėje įstaigoje, o kita – privačiame sektoriuje.

„Man atrodo, kad tai, kad mes įlindome į Darbo kodeksą (DK), kuris reguliuoja visus darbo santykius, jau yra problema. DK apibrėžia darbo santykius visiems. Jeigu nori apibrėžti privilegijas kažkokiam sektoriui, tai tam reikėtų arba eiti per kolektyvines sutartis, ir ten derėtis su profesinėmis sąjungomis ir susitarti, arba per specialiuosius įstatymus“, – kalbėjo L. Kukuraitis.

Parlamentaras svarstė, kad, jeigu valstybė gali kompensuoti tas aštuonias valandas per savaitę tėvams, dirbantiems valstybiniame sektoriuje, kurie grįžta anksčiau nei vaikui sukanka treji metai, tai kyla klausimas, kodėl valstybė negali to kompensuoti ir privačiam sektoriui.

„Tikrai būtų galima rasti sprendimus, nes, kaip ir gerbiamas Mindaugas minėjo, tai nėra visam gyvenimui, o tik vieneriems metams, ir tiek daug tų šeimų nebūtų“, – sakė L. Kukuraitis.

Mini tėvadienių pavyzdį

Pasak M. Lingės, šiuo sprendimu neišrasta naujovė, jau ir dabar egzistuoja tėvadieniai, kada kažkokią dieną mėnesyje darbuotojai turi teisę nedirbti.

„Čia yra tas pats principas. Jeigu norima, kad atsirastų ir darbuotojai gerai jaustųsi, tai institucijos gali rasti sprendimus. Juo labiau, kad ir pandemija bus išmokė dirbti įvairiausiais būdais. (…) Svarbiausia, judama daugiau rezultato link“, – sakė valdančiųjų atstovas.

Jis sutiko, kad yra pareigų, kur konkretų žmogų gali būti sunku pakeisti.

„Bet tas žmogus gali sau planuoti laiką, kad jis per trumpesnį laiką padarys tą dalyką“, – sakė M. Lingė.

Sklaidė mitus

Parlamentaras iš opozicijos L. Kukuraitis aiškino, kad privatus sektorius yra labai įvairus.

„Paprastai, kai sakoma, kad privatus sektorius lankstesnis, turi geresnius darbo užmokesčius, tai – žiūrint kur. Kai žiūrime bendrai statistiškai į privatų ir viešąjį sektorių, tai viešajame sektoriuje darbo sąlygos jau yra geresnės.

Viešojo sektoriaus vidutinis darbo užmokestis yra šimtu eurų didesnis. Minimalų atlyginimą privačiame sektoriuje gauna apie 12 proc., tuo tarpu viešajame – tik trys procentai“, – aiškino jis.

Pasak parlamentaro, pagal šitą įstatymą gaunasi taip, kad tie, kurie dirba privačiame sektoriuje, uždirba minimalius atlyginimus ir augina vaikus iki trejų metų, per mokesčius susimoka valstybei, kad valstybinis sektorius galėtų išsileisti dalį savo darbuotojų 32 val. savaitei.

„Pati 32 val. savaitė yra labai gerai. Mano galva, prie to eiti turėtų eiti ir prie to einama ne tik sektoriais, kai kas bando ir net ir valstybės mastu judėti, čia yra visiškai ateities klausimas. Greičiausiai su augančiu produktyvumu mes tiesiog neišvengiamai prieisime prie to, kad visi dirbsime 32 val., o gal net ir trumpesnėje savaitėje.

Turbūt tai yra oru ir teisinga, bet tai pradėti taip segmentuotai, mano galva, yra klaida ir pačios idėjos sugadinimas, dalies visuomenės supriešinimas“, – komentavo L. Kukuraitis.

Visą interviu kviečiame klausyti čia: