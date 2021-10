Kretingos vicemeras prabilo apie mobingą darbe: išmetė iš kabineto, išvadino asilu

„Aš esu nepratęs tokiais dalykais užsiimti. Manau, kad yra daromas mobingas, ne tik man, kaip jo pavaduotojui, bet ir kitiems administracijos žmonėms.

Aš tai esu tvirtas, didelis vyriškis, bet negaliu tylėt. Ne manyje esmė yra, nes tokie veiksmai negali būti taikomi. Jeigu su manimi taip yra elgiamasi, tai manau, kad su kitais – dar baisiau, nes aš tai esu toks tvirtas ir nepastumiamas, ir tikiuosi, kad kultūringas žmogus. Bet kitiems Kretingos rajono administracijos darbuotojams manau irgi tie veiksmai irgi atliekami“, – pasakojo Kretingos vicemeras, konservatorius D. Samalius.

Jis pasakojo ne kartą matęs, kaip administracijos darbuotojai iš mero kabineto išeina su ašaromis akyse.

„Feisbukas jam užaugino sparnus, viskas – tvarkoje, o išjungia kamerą, arba, kai nerašo patarėjas, tada jis kitą veidą rodo, štai – kas baisiausia“, – sakė D Samalius.

Vicemeras prisiminė ne vieną tokį atvejį, kai meras paskarščiuodavo.

„Rytiniuose posėdžiuose su administracijos direktoriumi per stalą vos nepuolė muštis, daužė stalą, rėkė, visokiais žodžiais vadino. Tada visi trys buvom. Tokių dalykų neturi būti. (…)

Per kovidą (…) per kompiuterį būdavo rytiniai pasitarimai, yra sakęs ir šaukęs, kad čia reikia kviesti žmones daužyti savivaldybės langus. Jis pats yra savivaldybės vadovas, ir sako: „aš kviesiu žmones daužyti savivaldybės langus“, negalėjau tylėti, gražiai pasakydavau, bet gaudavau atgal. O po to – laiškai, atsiprašinėjimai“, – pasakojo D. Samalius.

Vicemeras pats buvęs išvarytas iš kabineto, išvadintas asilu.

„Sako: „eik lauk, nenoriu tavęs matyti“. Tai buvo einamieji reikalai. Prašė informacijos. Žinote, kadangi jis toks ūmus yra, yra ne kartą buvę, kad jis pasako viena, aš darau, kažkokią informaciją prašo surinkt. Tada jis paskambina į skyrių, kažką kitą pasako. Iškviečia vėl, liepia kitką daryti.

Paskutiniu laiku sakau: „gerbiamas mere, Jūs galėtumėte man raštu parašyti. Viskas būtų paprasčiau, nei pyktis nereikėtų, nei ką, mes elektroniniu dvi sekundės ir atsirašome, nėra problemos. Po tų mano pasakymų mane iškeikė, išmetė iš kabineto, išvadino asilu“, – pasakojo D. Samalius.

Apie panašius dalykus girdėjo ne iš vieno darbuotojo

Kretingos rajono administracijos direktorius Egidijus Viskontas patvirtino ne iš vieno darbuotojo girdėjęs apie panašius dalykus.

„Tačiau , kiek juos raginu kreiptis raštu, visi bijo. Žmogaus charakteris yra ūmus. Jis, mano galva, bando su darbuotojais susidoroti, tai visi bijo, niekas raštu nerašo. Pati suprantate, mobingas yra labai sunkiai įrodomas dalykas. Juolab reikia drąsos, visi žinome, kad mažame rajone žmonės drąsos mažiau turi“, – teigė E. Viskontas.

Administracijos direktorius mano, kad tai lemia mero charakterio savybės.

„ Pas mus Taryboje yra net du buvę merai, jie yra garbaus amžiaus, ir jie abu yra ne kartą kvietę dabartinį merą kalbėtis, kad negalima taip elgtis su žmonėmis. Tačiau nėra įsiklausoma, tiesiog yra tokios žmogaus charakterio savybės, ir, kai išsijungia kameros, jis jas puikiai išnaudoja darbe. Situacija ir mikroklimatas administracijoje yra labai bloga“, – sakė E. Viskontas.

Administracijos direktorius pripažino, kad ir jam pačiam yra nelengva dirbti su tokiu žmogumi.

„Jis yra labai rėkiantis, keikiantis, taiko nepagarbą žmogui, kas man yra nesuprantama. Aš pats čia gi esu tik pusę metų, paskutinius trylika metų gyvenęs Vilniuje, tai labai sudėtinga ir man pačiam.

Bandė ir mane auklėti. Nors ir esu jaunesnis, bet nepasiduodu provokacijoms. Man atrodo vasarą bandė net šokti per stalą trenkti. Paskui susiprato, tai atsiprašė, bent jau elektroninį laišką parašė, kad atsiprašo, kad peržengė ribas. Nurijau tuo metu tą kartėlį“, – pasakojo E. Viskontas.

Sako, kad visada atsiprašo

Visuomeninio rinkimų komiteto „Kretingos kraštas“ keltas meras A. Kalnius neneigė, kad yra ūmaus būdo, bet tikino, kad nei vieno darbuotojo neiškeikė.

„Čia jau manyčiau kažkas šmeižimą daro, bet, kad ūmaus būdo esu, aš to neneigiu. Bet nei vienas žmogus, kuris yra atėjęs į mano kabinetą, nėra įžeistas, pažemintas, ar kažkas jam pasakyta.

Per Tarybos posėdį vieną kartą esu įžeidęs mūsų architektę, pasakęs, kad nekokybiškai paruošė sprendimą, bet kitame Tarybos posėdyje viešai jos atsiprašiau“, – sakė A. Kalnius.

Situaciją su vicemeru jis mato visai kitaip.

„O dėl mūsų vicemero, jeigu jis sako, kad jis patiria mobingą, ir jaučia kažkokią grėsmę, manau, pirmiausia, vicemeras turėtų dirbti darbą, ir pagal reglamentą yra numatyta, kad vicemeras turi vykdyti mero pavedimus. Jeigu vicemeras nevykdo pavedimų, o nusprendžia, kad yra prieš jį taikomas mobingas, ir reikalaujama, kad viskas būtų pateikiama raštu, aš manau, kad tai yra ne darbas, o paprasčiausiai aš patiriu iš jo mobingą, kadangi jis tiesiogiai nedirba su meru“, – aiškino A. Kalnius.

Meras įtaria, kad šitoje situacijoje yra įsivėlę asmeniškumai.

„Paprasčiausiai, vicemeras jaučiasi neįvertintas, gal žmogus yra nusivylęs pralaimėtais rinkimais. Turiu sudėtingą žmogų, visada yra noras dirbti su visais. Ir aš nežinau, kuris žmogus iš savivaldybės gali pasakyti, kad meras yra jį įžeidęs, pažeminęs. Taip, esu griežtas žmogus, (…) ir mano balsas gal yra griežtesnis, bet nei vieno pažeminto ir įžeisto žmogaus aplink save neturiu. Jeigu ir kažką padarau, tada visada atsiprašau žmogaus“, – sakė A. Kalnius.