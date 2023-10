Kretingos socialdemokratė pateikė kuro čekius su 158 nuolaidų kortelėmis

Skelbiama, kad socialdemokratė visas savo kanceliarines išlaidas paskyrė kurui ir pateikė čekius iš vienos Vytauto g. esančios degalinės „Viada“. Nurodoma, kad čia ji pylėsi degalus kelis kartus per dieną.

Visgi, pastebima, kad dalis vardinių čekių su 54 skirtingomis nuolaidų kortelėmis – aptarnauti to paties kasininko.

Be to, čekius iš tos pačios degalinės ataskaitose pateikė ir A. Juknevičienės kolega, buvęs „valstietis“, tačiau dabar – socialdemokratas Konstantinas Skierus. Iš viso politiko čekiuose nurodoma, esą 2021-2022 m. naudotasi 74 skirtingomis nuolaidų kortelėmis. Didžioji dauguma politiko pateiktų čekių – to paties kasininko, kaip ir A. Juknevičienės ataskaitose.

Pastebima tendencija, kad A. Juknevičienė bei K. Skierus pateikinėjo čekius iš Vytauto g. „Viada“ degalinės, kurie išspausdinti tą pačią dieną. Kitaip tariant, politikų čekiuose nurodomas laikas skiriasi po keliolika ar keliasdešimt minučių.

Tuo metu kitas socialdemokratas Steponas Baltuonis nurodė 67 čekius su skirtingomis nuolaidų kortelėmis. Net 51 skirtingą nuolaidų kortelę jam pritaikė Trevernos degalinės operatorė Gitana Moncevičienė.

Kaip galima spręsti iš ataskaitose nurodomų duomenų, politikas atsiskaitinėjo už kurą ir kelis kartus per dieną – tačiau čekiuose nurodomi skirtingi nuolaidų kortelių numeriai.

Dviejų Liberalų sąjūdžio narių ataskaitos – identiškos



Keliami klausimai ir dėl dviejų Liberalų sąjūdžio narių – taryboje vis dar veikiančio Romualdo Jablonsko bei buvusio tarybos nario Mariaus Meškausko.

„Šitie du Kretingos politikai yra įdomūs tuo, kad teikia identiškas ataskaitas. Jie įrašo į ataskaitą vieną sumą ir po to pateikia čekius iš vienos nedidukės „Arintos“ degalinės Kartenoje“, – rašoma publikacijoje.

Nurodoma, kad politikų pateiktos sąskaitos faktūros išrašomos ta pačia seka – R. Jablonskio ir M. Meškausko dokumentų numeriai seka vienas kitą. Be to, ataskaitose nurodoma, kad politikai Kartenoje pylėsi kurą tomis pačiomis dienomis, kelių valandų skirtumu.

Tačiau nepaisant vardinių sąskaitų faktūrų, R. Jablonskio ir M. Meškausko pateikti čekiai už kurą nėra vardiniai.

Buvęs meras pateikė čekius už dujas, benziną ir dyzeliną



Buvęs Kretingos meras, konservatorius Juozas Mažeika ataskaitose pateikia čekius, kuriais atsiskaityta už benziną, dujas ir dyzeliną – nurodomos 6 skirtingos banko kortelės 2021-2022 m. laikotarpyje.

„Analizuojant duomenis kyla pagrįstų įtarimų, jog Kretingos žmonių pinigais kuro išlaidas kompensavosi ir Mažeikos šeimos nariai“, – nurodoma tekste.

Jo kolega Raimundas Puškorius 2021-2022 m. atsiskaitinėjo 12 skirtingų banko mokėjimo kortelių.

„Gegužės 25 toje pačioje Trevenoje ryte yra dyzelino čekis su viena nuolaidų kortele, po pietų jau benzinas su kita nuolaidų kortele“, – rašoma publikacijoje.

Skirtingas korteles pateikė ir „Vardan Lietuvos“ nariai R. Macius, V. Valančiūtė



Ataskaitų čekiuose 103 skirtingas nuolaidų korteles nurodo ir buvęs „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas, o dabar „Vardan Lietuvos“ narys Rimantas Macius. Didžioji dalis čekių, kuriuose – 67 skirtingos nuolaidų kortelės – aptarnauti degalinės „Milda“ operatorės S. Lukauskaitės.„Lukauskaitė ištikimai mušė čekius nuo 2021 sausio iki 2022 trečio ketvirčio, po to pamainą perėmė dvi operatorės Abromienė ir Tranizienė, tada darytina prielaida, kad galimas susitarimas buvo tarp tarybos nario ir degalinės vadovo“, – teigiama tekste.

R. Maciaus bendražygė Vitalija Valančiūtė 2021-2022 m. pateikė kuro čekius, už kuriuos atsiskaityta 17 skirtingų banko kortelių. Be to, vietos politikė esą pylėsi ir benziną, ir dujas, ir dyzeliną.

Įtaria, kad dabartinis meras A. Kalnius pylė kurą savo bendrovės reikmėms

Tuo metu dabartinis Antanas Kalnius praėjusią kadenciją visas išmokas panaudojo kurui – bendra jų suma siekia 9,4 tūkst. eurų. Ir nors politikas atsiskaitinėjo vienintele kredito kortele, abejonės kilo dėl to, kad didesnius kiekius kuro jis pylėsi savaitgaliais.

„Kolegos iš „Lietuvos ryto“ kelia įdomias hipotezes. Pasak jų, iki tapdamas meru Antanas Kalnius vadovavo bendrovei „Kalniaus duona“. Bendrovei dabar vadovauja mero sūnus Ernestas, jai priklauso du dyzelinu varomi mikroautobusiukai Opel Vivaro ir Citroen Jumper.

Savaitgaliais bendrovė vežioja savo produkciją į įvairius Lietuvos turgus. Ir galbūt, „Lietuvos ryto“ nuomone, mikroautobusų bakuose teliuskuoja už kretingiškių pinigus piltas dyzelinas“, – apibendrinama Kretingos politikų išlaidų apžvalga.

ELTA primena, kad pavasarį kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo eilė savivaldybių. Specialiųjų tyrimų tarnyba jau yra pradėjusi ikiteisminius tyrimus dėl Vilniaus miesto, Kauno miesto, Šiaulių miesto, Kauno rajono, Neringos, Mažeikių, Šilutės, Pagėgių, Ignalinos, Jonavos, Lazdijų, Alytaus, Marijampolės bei Ukmergės rajonų savivaldybių.

Pasak STT atstovės spaudai, teisėsauga aiškinasi aplinkybes, tačiau nė viename iš 14 pradėtų tyrimų įtarimai konkrečiam asmeniui nėra pareikšti.