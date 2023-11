Kretingos meras kalba apie kritinę padėtį mieste: apsemti keli daugiabučiai, prekybos centrai, sodybos

(Atnaujinta 15. val.) Nuo antradienio vakaro nesiliaujant lietui, Kretingoje skelbiama ekstremalioji padėtis. Ekstremaliam kiekiui kritulių keliant grėsmę sugadinti nuotekų valymo įrenginius, trečiadienį dalis su lietaus vandeniu susimaišiusių nevalytų nuotekų išleisto į Tenžės upelį.

„Šiuo metu vandens surinkimo kolektoriai daug kur jau yra pilni.

O dėl patvinimų daugiausia pagalbos prašymų sulaukiama iš Kretingos miesto gyventojų. Sudėtingiausia situacija – Savanorių g., Grafų Tiškevičių g. bei aplinkinėse gatvėse, Žemaitės al., Geležinkelio g. ir kt.

„Kretingos vandenų“ darbuotojai dirba visu pajėgumu, taip pat kai kur į pagalbą pasitelkti ir ugniagesiai. Kiek įmanoma, bandoma ieškoti sprendimų ir padėti gyventojams. Nors ir ne visur pavyksta rasti greitų išeičių iš susidariusios situacijos.

„Kretingos vandenų“ avarinė tarnyba dirbs visą naktį. Dispečerinės tarnybos numeris – 8 445 78565.

Išskirtiniu atveju nedelsdami kreipkitės į ugniagesius gelbėtojus 112 (mažesniuose miesteliuose – į savo vietinius ugniagesius)“, – rašo meras.

Dėl nuo smarkaus lietaus patvinusių Kretingos gatvių jose rajono savivaldybė trečiadienio rytą surengė ekstremalių situacijų valdymo posėdį, rašo musukretinga.lt.

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, dėl liūčių Kretingos ugniagesiai antradienio vakarą vyko į Savanorių gatvę. Čia dėl stiprios liūties buvo semiamas rūsys, kuriame įrengta elektros skydinė, gyvenamasis namas šildomas elektra. Ugniagesiai naudodami motorinį siurblį iš rūsio siurbė vandenį.

Pramogų komplekso „Vienkiemis“ šeimininkė Jolanta Šoblinskienė portalui 15min.lt sakė, kad situacija labai bloga.

„Blogai. Labai blogai. Gali būti, kad čia bus rekordinis potvynis“, – apie stichiją kalbėjo ji.

Trečiadienio dieną daug kur protarpiais palis, vakariniuose rajonuose vietomis smarkiai. Vėjas pietvakarių, 5–10 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio naktį daug kur protarpiais palis, dieną vietomis trumpas nedidelis lietus. Vėjas pietvakarių, dieną pareinantis į pietų, pietryčių, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 1–6, pajūryje 7–9 laipsniai, dieną bus 7–11 laipsnių šilumos.

Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas pietinių krypčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 6–10 laipsnių šilumos.

Lapkričio 8 d. šalyje užfiksuotas 1–68 cm vandens lygio kilimas. Pavojingo vandens lygio reikšmės pasiektos Akmenoje-Danėje ties Kretinga ir Leitės upėje ties Kūlynais.

Vandens temperatūra upėse 7–10, ežeruose – 6–11, Kuršių mariose – 9–10, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.

Artimiausiu metu numatomas tolesnis vandens lygio kilimas.

Užfiksavote vaizdų, kaip šiuo metu atrodo Kretinga? Kviečiame dalintis el. paštu pilieciai@delfi.lt.

Kretingos meras: potvynis dar neslūgsta, Akmenos vandens lygis artėja prie kritinės ribos

Kretingos rajono meras Antanas Kalnius sako, kad potvynis mieste kol kas neslūgsta. Pasak jo, situaciją sunkina ir vietomis iš kraštų besiliejanti Akmenos upė – vandens lygis vis greičiau artėja prie kritinės ribos.

„Šiandien lietus nesiliauja – ne taip, kaip vakar, bet vis dar pliaupia. Tikrai dar daug kur kanaluose yra vandens. Dar viena problema, kuri mus neramina – kyla vanduo Akmenos upėje. Jei vakar vakare sodybos ir laukai dar nebuvo užsemti ir upė buvo savo vagoje, dabar kai kur ji jau išėjusi iš savo ribų ir vanduo yra pakilęs iki 405 cm – visai arti kritinės ribos, kuri yra 420 cm. Bet tikimės suvaldyti situaciją“, – Eltai kalbėjo A. Kalnius.

Pasak mero, kai kuriose miesto vietose vandens dėl didelio jo kiekio neįmanoma išpumpuoti.

„Kai labai didelė teritorija yra užlieta, nebėra kur to vandens pumpuoti. Kartais žmonės pyksta – vat mums tai nepadedate, tačiau nėra kur to vandens padėti. (...) Yra žmonių, kurie supranta, kad su motule gamta nepakovosi ir kad kas iš to, jog pasikviesi tarnybas – jei neturi, kur padėti vandens, sprendimo neturi. (...) Bet tikrai jų ieškome“, – sakė meras.

Vis dėlto, kol kas kiek tiksliai gyventojų nukentėjo nuo potvynio vertinti dar anksti, pažymėjo A. Kalnius.

„Tai skaičiuosime po visų įvykių, dabar negaliu pasakyti, kiek gyventojų yra patyrę žalos – keli daugiabučiai buvo apsemti, yra keli prekybos centrai, sodybos, kur apsunkintas privažiavimas. Tai yra daugiau rytinė-šiaurinė Kretingos miesto dalis“, – pažymėjo meras.

Kaip pasakoja A. Kalnius, potvynis prasidėjo antradienį po pietų, kai Kretingoje iškrito kone viso lapkričio mėnesio kritulių kiekis.

„Tai lėmė, kad visi mūsų nuotekų tinklai ir vandens drenažo kanalai yra pilnai užpildyti vandeniu ir vamzdynai nebesusitvarko su tuo kiekiu vandens. (...) Naktis davė dar vieną problemą, kad su tuo kiekiu vandens, kuris ateina į valymo įrengimus, nebesusitvarko mūsų Kretingos vandenų valymo pastotė – jei per parą paprastai į Kretingos vandens valymo įrenginius ateina nuo 3 iki 5 tūkst. kubinių metrų nuotekų, tai per vakar dieną jų atėjo 20 tūkst.“ – dalijosi A. Kalnius.

Dėl smarkių liūčių Kretingos rajono savivaldybė surengė ekstremalių situacijų valdymo posėdį ir paskelbė ekstremalią situaciją dėl taršos pavojaus.

Kaip skelbia Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), toks sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad buitinių nuotekų valymo įrenginiai negali priimti ir išvalyti tokio didelio kiekio vandens.

Teigiama, kad per didelis vandens kiekis kelia grėsmę valymo įrenginių sugadinimui, kurie ilgą laiką negalėtų valyti Kretingos rajono savivaldybės nuotekas. Paprastai per parą į Kretingos miesto valymo įrenginius ateina apie 3–5 tūkst. kub. m. nuotekų, per pastarąją parą – 22 tūkst. kub. m. (nuotekų ir lietaus vandens mišinio).

Anot aplinkosaugininkų, situacija upelyje stebima: nuolatos renkami vandens mėginiai, bus tiriama upelio vandens kokybė ir padaryta žala aplinkai.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, per pastarąją parą Kretingoje ir Plungėje jau pasiekta viso lapkričio kritulių norma.