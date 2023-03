Pretekstu tapo kainų pikas: iškėlė neįgyvendinamus reikalavimus

Į Moldovą plūstantys Rusijos pinigai, kuriais finansuojami protestai, – seniai Kremliaus naudojama taktika. Pasinaudoję tuo, jog dėl karo Ukrainoje drastiškai išaugo elektros, dujų ir degalų kainos, Kremliaus emisarai nusprendė smogti ryšius su Rusija nutraukti bandančiai valstybei, kurią geopolitikos ekspertai atvirai vadina kitu Maskvos taikiniu.

Nors kubinis metras dujų Moldovoje kainuoja 1,5 eurų, o vietos valdžia rado būdų, kaip daugeliui gyventojų šią sumą kompensuoti, mitinguotojai iškėlė ultimatumą. Reikalaujama, kad per 24 valandas valdžia kompensuotų visas komunalines išlaidas už pastaruosius tris žiemos mėnesius visiems be išimties šalies gyventojams.

Šie reikalavimai – neįvykdomi, tai supranta ir patys protestuotojai, su visu tuo susijęs savo tikslų siekiantis Kremlius.

Supporters of the pro-Russian party "Shor" protest in the center of Chisinau, #Moldova, the authorities warned in advance of possible provocations and riots.