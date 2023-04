Kremliui dėl pokyčių NATO kyla labai rimtų dilemų, bet rusų atsakas – gluminantis

Nepraėjus nė metams nuo prašymo stoti į Aljansą, Suomija su Švedija, kurios dešimtmečius tik flirtavo su narystės NATO idėja, dabar jau pratinasi prie kolektyvinės gynybos realcijų ir pasikeitusios strateginės padėties.

Ir nors Švedijos narystei dar trūksta dviejų šalių – Vengrijos ir Turkijos ratifikavimo, neabejojama, kad galiausiai ir švedai gales džiaugtis taip pat, kaip ir suomiai.

Pastarųjų valstybė šią savaitę tapo NATO nare, o tai reiškia tiek saugumo garantijas suomiams, įskaitant branduolinį Aljanso skėtį, tiek svarų pačios Suomijos indėlį stiprinant NATO pajėgumus, ypač Baltijos jūros regione.

Ir nors dar pernai pavasarį buvo aišku, kad prieš NATO plėtrą nuolat pasisakantis Kremlius padarė strateginę klaidą, nes būtent suomių narystė Rusijai gali tapti lemtingu apsiskaičiavimu, iki šiol, regis, vis dar nėra suvoktos, įvertintos visos pasekmės, o pasimetimas Maskvoje išduoda, jog strateginių pokyčių akivaizdoje rusams būtina ne tik keisti planus, bet ir savo retoriką, kurioje akivaizdūs melai dabar tiesiog bado akis.

Iš kur ta Kremliaus ramybė?

Tai, kad Suomija svarsto prisijungti prie NATO, pastaruosius dešimtmečius nebuvo jokia paslaptis, tačiau iki 2022-ųjų vasario 24-osios narystei Aljanse nebuvo pakankamos paramos nei suomių visuomenėje, nei parlamente. Karas Ukrainoje viską pakeitė žaibiškai.

„Suomiai ne tik kalbėjo apie narystę, bet ir tokiai opcijai ruošėsi, bet tos opcijos nenorėjo rinktis radikaliai nepasikeitus saugumo aplinkai. Krymas 2014 m. nebuvo tas radikalus pokytis.

Bet atviras karas Ukrainoje pademonstravo, kad nepaisant visų regioninio bendradarbiavimo susitarimų, jei tave užpuola branduolinė valstybė, kuri grasina branduoliniu ginklu ir jei nėra kolektyvinio saugumo garantijų, tai ta šalis lieka viena prieš agresorių.

Ir tas supratimas įvyko per naktį, todėl prasidėjo greiti žingsniai pradėti prisijungimo procesą. Taigi, branduolinis veiksnys suvaidino labai didelį vaidmenį“, – laidoje „Delfi tema“ pažymėjo Tarptautinio gynybos ir saugumo centro Taline tyrimų vadovas Tomas Jermalavičius.



Po to, kai Suomijos prezidentas Sauli Niinisto oficialiai paprašė jo šalį priimti į NATO, jis paaiškino tokį šalies sprendimą ir Rusijos prezidentui skambučiu. Vladimiras Putina sir jo rami reakciją suomį tada nustebino.

„Tiesą sakant, nustebau, kad jis taip ramiai priėmė šią žinią... “, – dar gegužę teigė Suomijos prezidentas. Išties, V. Putino užduotas tonas nekelti triukšo dėl suomių narystės Aljanse išsilaikė iki pat šios savaitės – suglaudę ausytes suomių nekritikavo nei aršūs Rusijos propagandistai, nei aukšti šalies politikai, netgi grasinimais įpratęs švaistytis buvęs Rusijos prezidneto kėdės šildytojas Dmitrijus Medvedevas.

Kremlius lakoniškais įspėjimais ir grasinimais apsiribojo tik šią savaitę, Suomijai jau tapus Aljanso nare, kai buvo išplatintos standartinės žinutės apie „atsaką“ – tariamą karinių pajėgų stiprinimą pasienyje su Suomija, kitus atitinkamus sprendimus.

Bet palyginus su tuo, ką iš Rusijos pusės patyrė Lietuva ir kitos Baltijos šalys kelyje į NATO, o juo labiau Ukraina, kuri teturi vien tik siekius ei svajones prisijungti prie Aljanso, reakcija į suomių narystę iš Kremliaus galėjo pasirodyti išties gluminančiai rami.

Viena vertus, anot T. Jermalavičiaus, tai rodo tikrąjį Kremliaus veidą, ketinimus bei grėsmės suvokimą: oficialiai Kremlius tiesiog trykšta tulžimi ir putoja dėl tariamos grėsmės, kurią esą kelia NATO plėtra į rytus. Bet kai NATO siena su Rusija realiai pailgėja 1340 km, viskas, ko sulaukiama iš Rusijos, tai tik silpnas oro virpinimas. Kodėl?

„Manau, giluminė priežastis yra ta, kad Rusija Aljanso nelaikė rimta grėsme, nemanė, kad iš NATO bus puolamieji veiksmai. Rusai ją matė tik kaip organizaciją, kuri apriboja jų veikimo laisvę“, – teigė T. Jermalavičius. Jo manymu dėl NATO V. Putinas tegali „ pamaigyti mygtukus, kad visiems būtų karšta“, tačiau retorika ir realus grėsmių suvokimas skiriasi, o NATO, kaip išorinė grėsmė nėra naudojamas kaip telkiantis elementas Kremliaus propagandoje.

„Kremlius nevertina grėsmės iš NATO, tik jos silpnąsias vietas, kuriomis galima pasinaudoti. Pavyzdžiui, Baltijos šalys, kurios gali traukti dėmesį kaip agresijos objektas. Ir į tai, kas vyksta čia ar Lenkijoje reaguojama skaudžiau, nei į tai, kas vyksta Suomijoje, į kurią nei ketinama veržtis, vertinant istorines pamokas, nei rimtai vertinami suomių ketinimai veržtis“, – antrino Rytų Europos studijų centro Tyrimų programos vadovas Tomas Janeliūnas.

Kita vertus, ekspertai pripažino, jog Kremlius negali nevertinti besikeičiančios strateginės pusiausvyros. Be to, kad suomiai savo pajėgumais gali išties kelti grėsmę Rusijos strateginiams pajėgumams – Severomorksui, Murmanskui, kur dislokuoti strateginiai povandeniniai laivai, o juos dabar gali lengvai stebėti ir, prireikus, greitai sunaikinti NATO pajėgos Suomijoje, įskaitant pačių suomių pajėgumus, dar kyla ir reali grėsmė rusų pajėgumams Baltijos jūroje.

Anot T. Janeliūno, ne vienerius metus būtent Rusija čia jautėsi taip, tarsi būtų šeimininkė ir Baltijos jūra būtų rusų ežeras, kuriame gali siautėti rusų karo laivai, o virš jūros – orlaiviai. Po to, kai suomių keliu žengs švedai, didžioji dalis teritorijos Baltijos jūroje ir virš jos bus padengta Aljanso pajėgų. Neatsitiktinai jau dabar kalbama apie tai, kad Baltijos jūra gali tapti NATO ežeru.

