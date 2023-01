„Vokietijoje jau prieš Kalėdas (prekyboje – red.) visiškai baigėsi žvakės, tačiau jas išpirko toli gražu ne dėl šventinės nuotaikos.

Racionalūs vokiečiai nuogąstauja, kad žiemą jų laukia elektros energijos sutrikimai, todėl apsirūpina alternatyviais šviesos šaltiniais“, – apie tai, kaip neva gyvena rusiškų dujų atsisakiusi Vokietija, televizijos eteryje rusams pasakojo propagandistė O. Skabejeva.

Anot Rusijos režimo liaupsintojos, Didžiojoje Britanijoje padėtis kur kas baisesnė. Britai masiškai badauja, o išgyventi bandančios moterys neturi kitos išeities, kaip tik parsidavinėti už maistą.

„Augant kainomis Kardifo miesto gyventojai pradėjo maitintis gyvūnų ėdalu, o savo maistą šildo ant radiatorių.

Britės tampa prostitutėmis ir užsiima seksu dėl išgyvenimo. Tai yra seksas už maistą ir šildymą, seksas dėl išgyvenimo“, – apie tai, kaip neva gyvena britai rusams pasakojo propagandistė.

Russian prostitute skabeeva says Germany is stocking up on candles because it fears a power outage.That the people of Cardiff are starving and eating animal feed.Residents of Britain engage in prostitution for food and heating.What else will Russia come up with to justify the war pic.twitter.com/FLTv03nBRZ