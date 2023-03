Kremliaus eteryje – netikėtos kalbos apie rusų sutriuškinimą: suklusti privertė karininkas, kurio prognozės jau pasitvirtino

„3 dienų specialioji operacija“. Tokią pernai vasarį buvo suplanavęs ir pradėjo Kremlius. Karas Ukrainoje trunka jau 400 dienų, tad klausimų ir abejonių kyla vis dažniau kyla – ar tikrai viskas vyksta pagal planą?

Ar ramybė, kuria viešai spinduliuoja Vladimiras Putinas, aukščiausia šalies politinė ir karinė vadovybė, kai aiškina, kad visi „specialios operacijos tikslai bus pasiekti“ yra nuoširdi?

Kremliaus propagandinių kanalų eteryje toliau bandoma palaikyti būtent tokį įvaizdį: operacija vyksta sėkmingai, ukrainiečiai bus nugalėti, o jei kas nesiseka, tai tik todėl, kad prieš Rusiją stojo ne šiaip Ukraina, o ir visa NATO karinė galybė. Taigi, laikini nesklandumai.

Tačiau ir tokias pasakas jau paįvairina ne šiaip tulžingi grasinimai Vakarams – tai bombarduoti Londoną, tai Varšuvą, bet ir blaiviau į situaciją pažiūrėti siūlančių apžvalgininkų pastebėjimai. Vienas tokių yra propagandinių kanalų eteryje nuolat besirodantis vienas autoritetingiausių Rusijos armijos atsargos karininkų, uolių V. Putino valdžios rėmėjų Michailas Chodarionokas.

Jis dar pernai gegužę pirmasis viešai sudrebino Kremliaus propagandos pamatus ir netgi privertė nutilti V. Putino lėle vadinamą Olgą Skabejevą, vieną laidos „60 minučių“ vedėjų.

„Reikia žiūrėti iš esmės, iš strateginės perspektyvos. Nereikia gerti informacinių raminamųjų – kalbama apie Ukrainos pajėgų psichologinį lūžį. Tai, švelniai sakant, neatitinka tikrovės“, – laidoje „60 minučių“ lyg šaltu dušu žiūrovus tada apliejo ir vedėją tada išjuokė M. Chodarionokas.

Ir pabrėžė, kad rusų pajėgų padėtis tik sunkės, nes ukrainiečiai bus aprūpinti moderniais ginklais ir technika iš Vakarų. Būtent taip ir nutiko – jei pavasarį rusų puolimas buvo pristabdytas, vasarą – atremtas, o rudenį ukrainiečiai perėjo į kontrpuolimą ir atsikovojo daug teritorijų, išsipildė ir kita M. Chodarionoko prognozė: Rusijoje galiausiai prireikė mobilizacijos, kuri neišsprendė visų Kremliaus problemų, nes Ukrainą toliau remia dešimčių pasaulio valstybių koalicija.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk