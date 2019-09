Kraupią avariją sukėlusį girtą kolegą gelbėjusiai policininkei – nauji nemalonumai

Tokios aplinkybės paaiškėjo ketvirtadienį, kai Lietuvos apeliacinis teismas atvertė R. Stankutės baudžiamąją bylą – valstybinį kaltinimą šiame didelio rezonanso sulaukusiame procese palaiko didelę patirtį turintis prokuroras Gintaras Jasaitis. Anksčiau tyrimą kontroliavo Kauno apygardos prokuratūra.

Kauno apygardos teismas dar balandį buvusią Kėdainių policijos tyrėją pripažino kalta dėl neatsargaus nusikaltimo – tarnybos pareigų neatlikimo. Už tai jai teismas skyrė beveik 5 tūkst. eurų baudą.

Generalinė prokuratūra mano, kad nepagrįstai R. Stankutei buvo sušvelninti kaltinimai bylos nagrinėjimo metu – tai prokurorams pasiūlė bylą nagrinėjęs teisėjas. Perduodant bylą į teismą tyrėja buvo kaltinama dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, o tokius nusikaltimus galima padaryti tik tyčia.

Apeliacinės instancijos teisme prokuratūros skundą palaikantis prokuroras G. Jasaitis įsitikinęs, kad byloje yra pakankamai įrodymų, jog nusikalstamus veiksmus atlikusi R. Stankutė elgėsi tyčia, kai nuo gresiančios baudžiamosios atsakomybės bandė gelbėti kraupią avariją sukėlusį savo kolegą L. Tamošaitį.

Prokuratūra siekia, kad R. Stankutei būtų skirta daugiau kaip 11 tūkst. Eur bauda.

Kauno apygardos teismo nuosprendį apeliacine tvarka apskundė ir nuteistoji – R. Stankutė mano, kad turi būti išteisinta, nes esą jokio nusikaltimo nepadarė, o jeigu ir nusižengė, tai jos veiksmai turėtų būti įvertinti drausmine tvarka.

Su pernelyg švelnia bausme nuteistai policijos tyrėjai nesutinka ir per avariją nukentėjusi 25 metų Indrė Saldytė, kuriai dėl patirtų sužalojimų medikai yra atlikę ne vieną operaciją. Be to, nukentėjusioji pateikė ir civilinį ieškinį – iš buvusios policininkės prašo priteisti 15 tūkst. eurų neturtinei žalai atlyginti. Kauno apygardos teismas šio ieškinio nenagrinėjo, nes jis buvo pateiktas prieš pat bylos nagrinėjimo pabaigą, o baudžiamasis procesas numato, kad ieškinį dėl žalos atlyginimo nukentėjusieji gali pateikti iki įrodymų tyrimo teisme pradžios.

Ar nuteistosios, prokuroro ir nukentėjusiosios apeliaciniai skundai yra pagrįsti, trijų teisėjų kolegija aiškinsis tik lapkričio mėnesį – ketvirtadienį dėl užimtumo kitoje byloje negalėjo atvykti R. Stankutės advokatas. Prokuratūra ir nuteistoji byloje siūlo atlikti įrodymų tyrimą ir apklausti papildomus liudytojus.

Kėdainių policijoje dirbusi R. Stankutė buvo nuteista dėl to, kad tuomečiam savo kolegai L. Tamošaičiui bandė padėti išvengti baudžiamosios atsakomybės dėl šio sukeltos avarijos. Dar 2017 m. birželio 13 d., apie 18.55 val., Kėdainių rajone, Dotnuvoje, būdamas apvaigęs nuo alkoholio L. Tamošaitis sukėlė avariją, kai automobiliu „Audi A5“ važiavo ne mažesniu kaip 115 km/val. greičiu, nors toje kelio atkarpoje leistinas greitis yra 50 km/val., ir nesuvaldęs transporto priemonės atsitrenkė į priekyje ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „Opel Corsa“. Po smūgio automobiliai buvo sumaitoti, nukentėjusiosios vairuota mašina apsivertė.

Šios avarijos metu buvo nesunkiai sutrikdyta „Opel Corsa“ vairuotojos ir kartu su policininku važiavusios jo kolegės Kristinos Boguševičiūtės sveikata.

Po šios avarijos L. Tamošaitis pasišalino. Tiesa, ne iš karto – kai avarijos tirti į įvykio vietą atvyko R. Stankutė, pareigūnė matė tiek apvirtusiame automobilyje vis dar tebegulinčią nukentėjusiąją, tiek savo kolegą L. Tamošaitį, kuris sunkiai orientavosi aplinkoje.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo surinkta pakankamai įrodymų, kad tyrėja puikiai suvokė, kad avarijos kaltininkas yra būtent L. Tamošaitis, tačiau tyčia nefiksavo eismo įvykyje buvusių liudytojų parodymų. O šie vėliau patvirtino, kad avariją sukėlė policininkas.

Be to, R. Stankutė sudarė sąlygas L. Tamošaičiui pasišalinti iš eismo įvykio, dėl to alkotesteriu nebuvo patikrintas jo blaivumas.

Maža to, tarnybinėje ataskaitoje dėl eismo įvykio R. Stankutė nurodė neteisingus duomenis, kad atvykus į avarijos vietą „Audi A5“ vairuotojas buvo pasišalinęs, o eismo įvykio vietoje negauta reikšmingos informacijos apie kilusią avariją. Taip pat buvo nuslėpta, kad avariją sukėlė policijos pareigūnas.

Tuo metu L. Tamošaitis po šio įvykio bandė išvengti atsakomybės – susitiko su kolegomis ir ieškojo būdų, kaip iš balos išlipti sausam. Tada buvo nutarta surasti vyrą, kuris prisiims kaltę. Tačiau šis planas neišdegė.

Kad pasišalino iš eismo įvykio vietos, šiandien buvęs pareigūnas L. Tamošaitis jau nebeslepia. „Aš tyčia nepasišalinau iš įvykio vietos, į eismo įvykį atvykusi tyrėja R. Stankutė leido man dėl sveikatos būklės pasitraukti“, – teigė buvęs pareigūnas, kuris po avarijos net nebuvo priėjęs pasižiūrėti prie apsivertusiame automobilyje gulėjusios nukentėjusiosios, kurią vėliau ištraukė ugniagesiai.

Po šios avarijos iš tarnybos buvo atleistas ne tik L. Tamošaitis ir kartu su juo važiavusi patrulė K. Boguševičiūtė, bet ir eismo įvykio tirti atvykę R. Stankutė ir Donatas Šimkus.

L. Tamošaitis jau yra nuteistas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu – dėl to, kad sukėlė avariją, jam skirta vienerių metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas dvejiems metams.

Be to, teismas prokuratūrai yra pranešęs apie L. Tamošaičio buvusios kolegės K. Boguševičiūtės galimai padarytą nusikaltimą – dėl melagingų parodymų davimo teisme. Duodama parodymus buvusi pareigūnė sakė, kad nematė, kaip ir kada L. Tamošaitis vartojo alkoholinius gėrimus, prie jos neva tai nebuvo daryta.

„Vis dėlto, net jei sutiktume, jog nukentėjusioji nematė, kaip nuteistasis svaiginosi, nėra pagrindo sutikti, jog ji, būdama policijos pareigūne, galėjo neatskirti neblaivaus asmens išvaizdos bei elgesio nuo blaivaus, – nurodė teismas. – K. Boguševičiūtė su nuteistuoju važiavo vienu automobiliu, sėdėjo priekyje, šalia vairuotojo, todėl neabejotinai turėjo jausti nuo jo sklindantį alkoholio kvapą, kadangi jį juto net praėjus daugiau negu valandai po eismo įvykio su nuteistuoju bendravę policijos pareigūnai. Vadinasi, yra pagrįstų įtarimų, kad teigdama, jog L. Tamošaitis vairavo būdamas blaivus, nukentėjusioji melavo, siekdama sušvelninti nuteistojo teisinę atsakomybę.“