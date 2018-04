„Suėmimas baigėsi, ji paleista į laisvę, paskirtas namų areštas trims mėnesiams“, – BNS ketvirtadienį sakė Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovė Renata Endružytė. Nacionalinio kraujo centro vadovė įtariama piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, prekyba poveikiu ir veikimu bendrininkų grupėje, organizuojant ir padedant stambiu mastu imtis komercinės ir profesinės veiklos, neturint specialios Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos išduotos licencijos tai daryti. Ji buvo suimta nuo balandžio 5 dienos. J. Bikulčienė įtariama siekusi padėti vienai privačiai bendrovei monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą ir kraujo preparatų tiekimą Lietuvoje. Susiję straipsniai: Nacionalinis kraujo centras: šiandienos siekis - išsaugoti donorų pasitikėjimą STT dozuoja informaciją Nacionalinio kraujo centro skandale: kas dar lieka nutylėta „Bendrininkų grupė, įtariama, savo neteisėtais veiksmais siekė užvaldyti ir monopolizuoti kraujo plazmos surinkimą Lietuvoje, taip pat kraujo preparatų tiekimą Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigoms. Tokiu būdu būtų diskriminuoti ir eliminuoti kiti Lietuvos bei užsienio ūkio subjektai, turėję arba galėję turėti galimybę sąžiningai konkuruoti konkurso būdu sudarant sutartis su Nacionaliniu kraujo centru“, – teigė prokuratūra. Anot teisėsaugos, pagal nusikalstamos grupės planą, tyrime figūruojanti bendrovė turėjo tapti vienintelė Lietuvoje kraujo plazmos surinkėja ir kraujo preparatų tiekėja. Pareigūnai teigia, kad išaiškinus galimą nusikaltimą tam kelias užkirstas. STT tyrime įtarimai be J. Bikulčienės pateikti dar dviem asmenims – privačios bendrovės vienintelis akcininkas ir bendrovės direktorė įtariami sukurstymu ir padėjimu piktnaudžiauti bei prekyba poveikiu. BNS žiniomis, teismas dviem mėnesiams leido suimti bendrovės „Solis Tribus“ akcininką Antaną Petrošių. Kita įtariamoji – bendrovės vadovė Rūta Stankevičienė. Jai skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Pagal Baudžiamąjį kodeksą, už piktnaudžiavimą ir prekybą poveikiu gali būti baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų, už ūkinę, komercinę, finansinę ar profesinę veiklą, neturint tam licencijos, gali būti baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.