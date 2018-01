„Sąrašai jau yra sudaryti“, – spaudos konferencijoje sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Planuojama, kad šeši pagal regionus suskirstyti sąrašai ir nurodymai dėl atvykimo į komplektavimo padalinius bus paskelbti kitos savaitės viduryje interneto svetainėje https://sauktiniai.kam.lt. Šiemet devynių mėnesių tarnybai įvairiuose Lietuvos kariuomenės daliniuose bus pašaukti beveik 3,9 tūkstančiai karo prievolininkų. Tai trim šimtais daugiau karių nei pernai. Anksčiau teigusi, kad daugelis šauktinių į kariuomenę ateidavo savanoriškai, ministerija paskelbė, kad 2017 metais į kariuomenės dalinius privalomai buvo pašaukti 53 jaunuoliai. Ji prognozuoja, kad tikrųjų karo prievolininkų skaičius šiemet gali nežymiai paaugti. Krašto apsaugos ministras tvirtina, kad tai leis pasitikrinti komplektavimo ir mobilizacijos mechanizmus, o didesnis privalomai pašauktų jaunuolių skaičius nesumažins motyvacijos kariuomenėje. „Jie bus tokioje pačioje aplinkoje, įdomioje aplinkoje su jos iššūkiais. Manau, kad tas nedidelio skaičiaus įsiliejimas į privalomą mechanizmą tų žmonių kategorijos motyvaciją kaip tik padidins“, – teigė R. Karoblis. Anot ministerijos, šauktinių sąrašai ketvirtadienį buvo sudaryti atsitiktine tvarka, naudojantis kompiuterių programa. Vienas iš penkių sąrašų sudarymą stebėjusių visuomeninių atstovų teigia, jog procedūra buvo skaidri. „Nei spragų, nei kažkokių neaiškumų tikrai nebuvo. Sistema yra skaidri, gerai veikianti, efektyviai veikianti. Pakeisti sąrašą, kažkaip jį konfigūruoti tikrai neįmanoma“, – teigė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos atstovas Antanas Mikalauskas. Į šauktinių sąrašus gali patekti ir tie jaunuoliai, kurie iki jų sudarymo bus pateikę prašymus tarnybą atlikti savo noru. Vadinamieji šauktiniai savanoriai turi galimybę pasirinkti tarnybos vietą ir gauti didesnį atlyginimą. Krašto apsaugos ministerijos atstovė Aušra Vaitkevičiūtė BNS nurodė, jog šiuo metu tarnybą savanoriškai paprašė atlikti 290 jaunuoliai. Daugiau socialinių garantijų gaus ir tie 18 – 38 metų vaikinai ir merginos, kurie išvydę savo pavardę sąraše atvyks į komplektavimo padalinį ir paprašys tarnybą atlikti pirmumo tvarka. Seimas šauktinių tarnybą atnaujino 2015 metais, reaguojant į Rusijos veiksmus Ukrainoje ir Baltijos jūros regione.

