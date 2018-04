„Šiandien nėra galimybės užtikrinti šimtaprocentinį saugumą. Kita vertus, nors bijai vilko, į mišką norisi užeiti, ir reikia ieškoti kelių bei technologinių sprendimų“, – BNS sakė krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza. „Todėl mes siūlytume pradėti nuo mažesnės apimties, pavyzdžiui, pirmiausia surengti seniūnaičių rinkimus, pasinaudojant IT įrankiais. Tuomet stebėkime, analizuokime, kokie yra saugumo standartai, iššūkiai, ar neveikia priešiškos jėgos. Įvertinant rizikas bus galima eiti į priekį“, – sakė jis. Vyriausybė vasario pabaigoje pritarė projektui, kuris duotų pradžią balsavimui internetu sistemai sukurti. Tuomet skelbta, kad balsuoti internetu būtų galima jau per 2020 metų Seimo rinkimus. Seime jau anksčiau keliskart teikti projektai dėl balsavimo internetu įteisinimo, bet nesėkmingai. Internetinio balsavimo šalininkai taip tikisi padidinti rinkėjų aktyvumą, o kritikai nuogąstauja, kad dėl prastos kibernetinio saugumo situacijos balsavimo internetu sistema gali tapti lengvu atakų taikiniu, jomis gali būti siekiama pakeisti rinkimų rezultatus, keliami klausimai dėl anonimiškumo užtikrinimo.











