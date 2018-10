Partijai priklausantis T. Tomilinas portalui LRT.lt teigė, kad jau kone prieš metus „valstiečių“ Vilniaus skyriaus nariams pateikė programą, su kuria kandidatuotų į mero postą. O štai A. Guoga, pasak T. Tomilino, dar net skyriaus susirinkime nepasirodė ir savo pozicijos nepristatė.

Skyrius A. Guogos nematė?

Apie savivaldos rinkimus paklaustas T. Tomilinas teigė, kad šiuo metu yra vienintelis „valstiečių“ partijos narys, paskelbęs apie savo norą kandidatuoti Vilniaus miesto mero rinkimuose. Tiesa, partijos kandidatą dar turi patvirtinti taryba, o to iki šiol nėra padaryta.

Tačiau parlamentaras sakė jau prieš metus pristatęs LVŽS Vilniaus skyriaus nariams savo paruoštą programą, kurioje numatyta, kaip gerinti situaciją įvairiose srityse.

„Aš šiuo metu esu vienintelis kandidatas, bet taryba dar nepatvirtino, nebuvo skyriaus balsavimo, vidinių rinkimų. Visa tai šiuo metu procese. Bet patvirtinu, kad esu vienintelis partijos kandidatas. A. Guoga kažką šneka, bet tai nėra oficialu, nepatvirtinta dokumentais, prašymais, iškėlimais“, – kalbėjo T. Tomilinas, pridurdamas, kad skyrius sprendimą priims spalio 25-ąją, o partijos taryba lapkričio viduryje.

Visgi T. Tomilinas galimą savo konkurentą kritikavo, sakydamas, kad šis Vilniaus skyriuje dar nepasirodė ir nepristatė, kokias pokyčių Vilniuje idėjas turi. Be to, Seimo narys kalbėjo, kad partiečiai A. Guogos nepažįsta, nežino jo asmeninių savybių, o be to, europarlamentaras atstovauja liberalioms pažiūroms, o „valstiečiai“, kaip sakė T. Tomilinas, kovoja prieš „liberalizmą visuose lygiuose“.

„Aš neturiu nieko prieš liberalių pažiūrų žmones, bet būtų įdomu sužinoti, ar jis išvis turi kokias nors pažiūras, ar nuomonę dėl tam tikrų politikos priemonių, prioritetų, ar domisi tuo, kas vyksta mieste“, – kalbėjo T. Tomilinas.

Nors už dešimties dienų LVŽS Vilniaus skyrius ketina priimti sprendimą dėl to, kas taps partijos atstovu, portalo LRT.lt kalbinto Seimo nario teigimu, vieningos nuomonės kol kas nepavyko pasiekti, o „valstiečiai“ paskendę diskusijose dėl to, kas geriau partijai.

„Partijos pozicijos išsiskyrė. Buvo tarybos posėdis ir buvo diskusija. Vieni siūlo eiti tuo keliu, kad įtrauktume žinomus asmenis iš šalies, o kiti sako, kad tai rizikinga ir taip daryti nereikėtų, nes nėra partijos tapatybės ir paskui vėl liberalas valdys Vilnių, o mes kovojame prieš liberalizmą visuose lygiuose“, – sakė T. Tomilinas.

Sprendimą skelbs netrukus

Pats europarlamentaras A. Guoga praėjusią savaitę portalui LRT.lt komentavo, kad sprendimo dėl dalyvavimo rinkimuose nėra priėmęs. Tuomet jis sakė su šeima svarstantis, ar siekti posto, ar baigti politinę karjerą. Anksčiau Liberalų sąjūdžiui priklausęs ir laikinuoju jo pirmininku buvęs A. Guoga žadėjo sprendimą priimti greitu metu.

„Reikia pažiūrėti, ar aš turiu ką pasiūlyti, kokia komanda mano ir ar tikrai yra noras“, – kiek anksčiau portalui LRT.lt sakė A. Guoga. Be to, jis teigė, kad visada buvo ir lieka liberalių pažiūrų, tuo tarpu LVŽS yra centro kairės partija.

Tačiau A. Guoga neslėpė, kad palaiko Sauliaus Skvernelio vadovaujamą vyriausybę, o ministrų kabineto narius vadino garbingais žmonėmis, kurių pažiūros jam artimos: „Tai yra moderni vyriausybė, kuri priima sprendimus ir reformas, naudingas Lietuvai. Man daugelis ministrų patinka.“

Gali būti visai kitas kandidatas

Tuo metu, panašu, kad aistras ramina partijos lyderis Ramūnas Karbauskis. Portalui LRT.lt jis sakė, kad nei T. Tomilinas, nei A. Guoga šiuo metu nėra partijos kandidatai į Vilniaus merus ir gal nutikti taip, kad nė vienas iš jų taip ir netaps į rinkimus deleguotu atstovu.

„Suprantu, kad kitos partijos jau turi išsikėlusios savo kandidatus, bet pas mus viskas dar sprendžiama. Gali būti dar 25 kiti žmonės. Šitas klausimas niekaip nebuvo aptartas Vilniaus skyriuje. Bet kas gali bet kuriuo momentu skyriuje išsikelti. Tai tik proceso pradžia“, – komentavo R. Karbauskis.

„A. Guoga yra sakęs, kad svarstytų galimybę dalyvauti Vilniaus miesto mero rinkimuose kaip LVŽS deleguotas kandidatas, tačiau galutinis kandidatų sąrašas bus žinomas tik spalio 25 dieną. Tądien LVŽS Vilniaus skyriaus nariai balsuodami nuspręs, kuris iš iškeltų kandidatų yra tinkamiausias tapti partijos kandidatu į Vilniaus miesto mero postą“, - komentavo LVŽS skyriaus pirmininkas Virginijus Sinkevičius.

Rinksis tarp žinomo vardo ir patikimo partiečio

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) politologas Lauras Bielinis kalbėjo, kad „valstiečiai“ turėtų laikytis įprastos elgsenos ir rinkimuose palaikys savo partietį, o ne žmogų, ateinantį iš šalies. Juolab, sakė L. Bielinis, A. Guoga turi gana kontraversišką reputaciją.

„Aš manau, kad T. Tomilinas turi daugiau šansų negu A. Guoga. Manau, kad T. Tomilinui reikėtų pasinaudoti tomis palaikymo inercijomis, kurias turi jo partija. Šiuo atveju siekti išskirtinės strategijos būtų sudėtinga, o ją pateikus dar sudėtingiau apginti, nes prasidėtų kritika. Didžiausias instrumentas rinkiminėje kovoje bus partijos palaikymas ir rinkėjų lojalumas tai partijai“, – komentavo L. Bielinis.

Paklaustas, koks galėtų susiklostyti scenarijus, jei partijos kandidatu taptų A. Guoga, politologas sakė, kad „valstiečių“ rinkėjas tokiu atveju kiek pasimestų, nes A. Guoga yra liberalių pažiūrų, o „valstiečiai“ – centro kairės partija.

„Ko gero, palaikantieji „valstiečius“ arba neitų balsuoti už A. Guogą, arba dalis ieškotų kito kandidato ir pasirinktų ideologiškai LVŽS artimą kandidatą“, – sakė L. Bielinis. Jis neneigė, kad viešųjų ryšių prasme A. Guogą rinkimuose kelti „valstiečiams“ būtų paprasčiau, nes jo vardas žinomesnis, bet partijai tektų rinktis – ar žinomas vardas, ar patikimas partijos žmogus.