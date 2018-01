Signatarų klubo prezidentės Birutės Valionytės teigimu, 1990 metų kovo 11 dieną aktą dėl Nepriklausomos valstybės atstatymo paskelbę signatarai niekada nekviečiami į jokį oficialų Prezidentūros renginį. „Ir šį kartą gatvėje galėsime pasiklausyti iš Signatarų namų balkonėlio sakomų kalbų, vakare su visa tauta pasižiūrėti koncertą Katedros aikštėje. O juk daugeliui signatarų jau per 80 metų, jie sunkiai vaikšto“, – teigė B. Valionytės. Jos nuomone, signatarai į Prezidentūrą turėjo būti pakviesti ir trečiadienį į Vasario 16-osios akto perdavimo ceremoniją. Prezidentės spaudos tarnyba paaiškino, kad į šią ceremoniją kviesti Vasario 16-osios akto signatarų giminaičiai, Seimo pirmininkas ir premjeras, buvę Lietuvos valstybės vadovai, užsienio reikalų ir kultūros ministrai, Bažnyčios atstovai. „Renginyje taip pat dalyvavo Vokietijos diplomatų delegacija“, – signatarų nepakvietimą paaiškino Prezidentūra. Už borto palikti signatarai nutarė surengti savą Vasario 16-osios minėjimą. Pasak Signatarų klubo kanclerio Stasio Kašausko, į jį pakviesti Latvijos, Estijos, Ukrainos signatarai, su kuriais nuo seno palaikomi draugiški ryšiai. „Į savo minėjimus visuomet kviečiame ir Vasario 16-osios akto signatarų gimines“, – pridūrė jis.

