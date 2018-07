„Partijos viduje yra apsispręsta, kad potencialūs kandidatai į savivaldybių merus apie savo apsisprendimą turėtų pranešti iki rugsėjo, tad keliu savo kandidatūrą“, – žinių portalui „Atvira Klaipėda“ sakė S. Gentvilas. Dabartinis meras V. Grubliauskas, dar kartą patvirtinęs savo apsisprendimą irgi kandidatuoti, sako tik sveikinantis konkurenciją. Savivaldos rinkimai vyks kitų metų vasario – kovo mėnesiais.











