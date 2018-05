Kaimynai piktinasi negalintys savo jėgomis sudrausminti išmatų pilstytojo ir tikina iki šiol nesulaukiantys ir valdininkų pagalbos.

Dūsta nuo kaimyno išmatų dvoko

Sovietmečiu Kėdainiuose, Šėtos gatvėje, iškilę daugiabučiai iš kitų miesto namų išsiskiria apskurusiais fasadais, menkai prižiūrima aplinka. Didelė socialinių būstų, taip pat juose apgyvendintų ant asocialumo ribos balansuojančių kėdainiečių koncentracija šiai gatvei pelnė nekokią šlovę.

97-uoju numeriu pažymėto Šėtos gatvės daugiabučio namo pirmosios laiptinės gyventojai tikina tapę savivaldybei priklausančiame socialiniame būste apgyvendinto įnamio įkaitais. Tai, ką kaimynai raštu išdėstė „Rinkos aikštei“, prilygsta tikram košmarui.

„Mūsų laiptinėje, antrame aukšte, socialiniame būste, gyvena K. (redakcijai vardas ir pavardė žinoma – red.), kuris kiekvieną dieną, sutemus, pro balkoną pila savo fekalijas. Tai kartojasi jau keletą metų. Prasidėjo karščiai, negalime atidaryti langų, nes kyla baisus dvokas, dūstame. Į pastabas nereaguoja, viską neigia. Jo žodžiais – „debilai kaimynai“ užkišo kanalizaciją“, – rašoma net 19 butų gyventojų pasirašytame laiške.

Šėtos gatvės 97-ojo namo gyventojai piktinasi, jog išmatos pilamos iš šio 2-ajame aukšte esančio socialinio būsto balkono. Jame gyvenantis vyras kaltinimus kategoriškai neigia, tikina tapęs kaimynų šmeižto auka. Makabriškos istorijos epicentre atsidūręs kėdainietis svarsto, jog fekalijas, ko gero, pilsto viršutinių aukštų gyventojai.

Kreipėsi, bet pagalbos nesulaukė

„Baiminamės dėl savo ir vaikų sveikatos, kenčia apie 30 žmonių. Du kartus raštu kreipėmės į Butų valdybą (UAB „Kėdainių butai – red.) – rezultatų jokių.

Gal viešumas padės išjudinti abejingus klerkus ir pagaliau baigsis šis genocidas? Gal pagaliau šis individas bus iškeldintas iš valdiško būsto?“ – redakcijai adresuotame laiške neviltį liejo fekalijų pilstytojo kaimynai.

Susisiekus su viena iš laiško autorių, 18-ajame bute gyvenančia Danute Kvietkiene, moteris patvirtino – jų pagalbos šauksmas pasiklydo biurokratinių džiunglių labirintuose.

„Kai visas šis košmaras prasidėjo, kreipėmės į savivaldybę, kad ji sudrausmintų žmogų, kurį apgyvendino socialiniame bute. Tada mūsų raštas buvo persiųstas socialinius būstus administruojančiai įmonei „Kėdainių butai“. Jos atstovai atvažiavo, pirštu pagrūmojo, pasakė, kad taip elgtis negražu ir išvyko. Deja, tai kaimyno elgesio nepakeitė, jis iki šiol ant žemės pila savo išmatas“, – piktinosi D. Kvietkienė.

Moteris tikino, kad nei ji, nei kiti kaimynai su socialinio būsto gyventoju nerandantys bendros kalbos. Vyras, kurį ji apibūdino kaip mėgstantį piktnaudžiauti svaigiaisiais skysčiais, pašalinių į savo butą neįsileidžia.

Kaimynų rūstybę dėl per balkoną pilamų fekalijų užsitraukusio kėdainiečio nepavyko pakalbinti ir „Rinkos aikštės“ žurnalistams – savivaldybei priklausančio buto durų niekas neatidarė.

„Laiptinėje jį kartais sutinkame, tačiau į prašymus nepilti išmatų jis nereaguoja. Ir gražiuoju, ir piktuoju buvo kalbėta, jis vis vien nekeičia savo elgesio“, – guodėsi nepavydėtinos kaimynystės įkaite tapusi D. Kvietkienė.

Suabejojo žmogaus veiksnumu

Ar esama būdų, kaip sutramdyti socialinio būsto gyventoją, kuris, užuot naudojęsis klozetu, savo išskyrų atsikrato išpildamas jas per balkoną? Kaip į šią situaciją turėtų reaguoti protu nesuvokiamu elgesiu pasižymintį žmogų socialiniame būste apgyvendinę savivaldybės atstovai?

Kėdainių rajono savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Dalius Ramonas negalėjo atsistebėti išgirdęs, jog daugiabučio gyventojas didžiam kaimynų pasipiktinimui per balkoną pila fekalijas. Pasak valdininko, jo vadovaujamas skyrius tokios informacijos dar nebuvo gavęs.

Pirmiausia būtina pažiūrėti, ar taip besielgiančiam žmogui nereikalinga socialinė pagalba, ar jis gali atsakyti už savo veiksmus, ar yra veiksnus.

„Manau, jog toks žmogaus elgesys – ne tik viešosios tvarkos pažeidimas. Tai siečiau ir su chuliganišku elgesiu. Visa tai reikia vertinti, tačiau pirmiausia būtina pažiūrėti, ar taip besielgiančiam žmogui nereikalinga socialinė pagalba, ar jis gali atsakyti už savo veiksmus, ar yra veiksnus“, – svarstė savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas.

Susisiekti su savivaldybės valdomos ir socialinius būstus administruojančios bendrovės „Kėdainių butai“ direktoriumi ir paklausti jo nuomonės, kaip ketinama šioje situacijoje elgtis, nepavyko. Jis dvi dienas iš eilės neatsiliepė mobiliuoju telefonu.

Pasak savivaldybės Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjo D. Ramono, socialinius būstus administruojanti bendrovė taip pat turi kontroliuoti, kaip elgiasi nuomininkai.

„Šis žmogus turi laikytis nuomos sutarties reikalavimų. O tai civiline tvarka kontroliuoja ir prižiūri bendrovė „Kėdainių butai“. Viena iš nuomininko pareigų – nesudaryti tokių gyvenimo sąlygų, kad jos kaimynams taptų nepakenčiamos“, – sakė D. Ramonas.

Jis patikslino, kad nuomininko pareiga gyventi tvarkingai apima platų elgesio normų spektrą. Prievolė laikytis tvarkos, gerbti kaimynus numatyta tiek nuomos sutartyse, tiek ir Civiliniame kodekse.

„Visi netvarkingi, neadekvatūs elgesiai, trukdantys kaimynams ramiai, tvarkingai gyventi, leidžia inicijuoti socialinio būsto nuomos nutraukimo procedūrą. Dėl to savivaldybė, kaip socialinio būsto valdytoja, gali kreiptis į teismą. Taip pat dėl anksčiau jūsų minėto žmogaus elgesio jam galima skirti baudą už chuliganiškus veiksmus“, – kalbėjo D. Ramonas.

Neigia dergiantis aplinką

Skandalingos istorijos herojumi tapęs socialinio būsto gyventojas „Rinkos aikštei“ pateikė priešingą versiją.

„Tai kaimynų šmeižtas. Name gyvena nemažai alkoholikų, kai kurie jų susimokė prieš mane, keršija, kad su jais „samagono“ negeriu. Šis namas, kuriame gyvenu, kadaise statytas statybininkams, o jie – mėgstantys išgerti“, – „Rinkos aikštei“ sakė fekalijų pilstymu kaimynų kaltinamas kėdainietis.

Pasiteiravus, nejaugi 19 butų gyventojų parašais patvirtintas skundas dėl išmatų pilstymo yra niekinis, vyras pripažino – incidentų name iš tiesų būta. Tačiau jis gynėsi pats taip nesielgiantis, minėjo net tikslo taip daryti neturintis, nes bute puikiausiai funkcionuoja kanalizacija. Tiesa, vyras pripažino, jog anksčiau nuotekų vamzdynai buvo užsikišę, tačiau gedimą pataisė iškviesti komunalininkai.

„Aš gyvenu antrame aukšte. O fekalijas kažkas pila iš trečio arba ketvirto aukšto. Nežinau tiksliai, kas ten gyvena. Manau, jog kažkokie „bomžai“. Girdėjau juos kalbant apie konteineriuose rastus bambalius. Koks žmogus gali tokiomis temomis kalbėti, tiktai „bomžas“, – svarstė su kaimynais susipykęs socialinio būsto nuomininkas.

Išskyromis apipylė moters galvą?

„Aš į balkoną nepatenku. Kai iškviesti meistrai duris suremontavo, sakė, jog geriau jų nevarstyčiau. Tai kaip nepatekdamas į balkoną aš galiu iš jo žemyn pilti fekalijas? Visa tai – absoliutus šmeižtas. Už tai galėčiau kaimynus į teismą paduoti, tačiau neturiu tam pinigų“, – tikino kėdainietis.

Vyras tikino – šiuo metu ekskrementų per balkonus jau kuris laikas niekas nepilsto. Tačiau anksčiau incidentų būta, o nukentėję žmonės pyktį išliedavo ant socialinio būsto nuomininko.

„Pernai vieno buto gyventojai kažkas ant galvos fekalijų buvo išpylęs. Ji per balkoną iškišo galvą, gal norėjo į kažką pažiūrėti, o tuomet jai galvą apipylė. Dėl to kaltino mane, nors aš taip tikrai nedariau“, – pasakojo Šėtos gatvės 97-uoju numeriu pažymėtame name gyvenantis kėdainietis.

Kaip iš socialinio būsto iškraustyti triukšmadarius?

„Esama atvejų, kai socialinių būstų nuomininkai girtaudami bei triukšmaudami elgiasi neadekvačiai. Dėl šios priežasties nutrauktų nuomos sutarčių taip pat yra.

Teismas turi pareigą įvertinti, ar tokia veika yra nevienkartinė, nes dėl vienetinio atvejo nuomos sutarties nutraukti niekas tikrai neskubės. Tačiau įrodžius, jog veiksmai, piliečio neadekvatus elgesys tam tikru laikotarpiu yra sistemingas, reguliariai pasikartojantis, jau atsirastų rimtas pagrindas nutraukti sutartį.

Susidūrę su tokiais atvejais žmonės gali skambinti nemokamu Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus telefonu 8 800 41 510“, – sakė D. Ramonas.