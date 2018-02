Reitinge, kuris sudaromas pagal ekspertų ir verslo lyderių pateikiamus vertinimus, Lietuva užėmė 38 vietą 180 šalių sąraše. Pagal šį rodiklį Lietuva lenkia Latviją, bet atsilieka nuo Lenkijos ir Estijos. „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas sako, jog kol kas dar nėra įvertintos Lietuvos pastangos mažinti korupciją. „Šių metų rezultatai rodo, kad ekspertai ir verslo atstovai pastangų sumažinti korupciją nevertina avansu. Manau, tai taip pat aiškus signalas viešojo sektoriaus ir verslo atstovams nelaukti priežiūros institucijų ar teisėsaugos dėmesio, o patiems imtis iniciatyvos. Kitaip didesnių pokyčių galime ir nepamatyti“, – pranešime spaudai cituojamas S. Muravjovas. Anot „Transparency International“, korupcijos suvokimo indeksas parodo, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Esama padėtis įvertinama konkrečiu skaičiumi šimto balų skalėje nuo 0 iki 100, kurioje 0 reiškia absoliučiai korumpuotą šalį, o 100 – labai skaidrią valstybę. Korupcijos mastą viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai. Korupcijos suvokimo indekso tyrime Lietuvai skirti 59 balai iš 100 galimų. Tokį įvertinamą šalis gauna jau trečius metus iš eilės. Ankstesniame vertinime Lietuva buvo gavusi 59 balus ir užėmė 38 vietą iš 176 valstybių. Lietuva užima 16 vietą tarp Europos Sąjungos valstybių, pernai ji buvo 19-ta. Šiemet, kaip ir 2017 metais, vėl pirmauja Danija bei Naujoji Zelandija, atitinkamai surinkusios po 88 ir 89 balus. Paskutinis sąraše yra Somalis (9 balai).

