Tarp Europos Sąjungos valstybių Lietuva užima 18 vietą iš 28, pirmoje vietoje ES ir pasaulyje yra Danija su 88 balais, pranešė tarptautinė nevyriausybinė organizacija „Transparency International“. Kaip pažymi „Transparency International“ Lietuvos skyriaus vadovas Sergejus Muravjovas. Lietuvos rezultatai nesikeičia jau ketvirtus metus iš eilės – tiek 2017, tiek 2016 ir 2015 metais Lietuva gavo 59 balus. Estija gavo 73 balus ir užėmė 18 vietą (pernai – 71 balų ir 21 vietą), Latvija, kaip ir pernai, gavo 58 balus ir užėmė 41 vietą, Lenkija – 60 balų ir 36 vietą (pernai – taip pat 60 balų ir 36 vietą). „Man neramu dėl šių rezultatų. Akivaizdu, kad pagal Korupcijos suvokimo indeksą Lietuva stovi vietoje, o Estija ir Latvija per pastaruosius septynerius metus padarė akivaizdžią pažangą. Viliuosi, šių metų vertinimas bus lyg žadintuvo skambutis politikams ir viešojo sektoriaus įstaigų vadovams, nes antikorupciniai pokyčiai yra jų rankose. Vien kalbėjimo, kad korupcija yra blogai, o skaidrumas – gerai, nebeužtenka“, – sako S. Muravjovas. Anot organizacijos, korupcijos suvokimo indeksas parodo, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją. Esama padėtis įvertinama konkrečiu skaičiumi šimto balų skalėje nuo 0 iki 100, kurioje 0 reiškia absoliučiai korumpuotą šalį, o 100 – labai skaidrią valstybę. Korupcijos mastą viešajame ir politikos sektoriuose vertina įvairių sričių ekspertai ir verslo lyderiai. TILS primena, kad dabartinė Vyriausybė yra nusprendusi savo sėkmę mažinant korupciją matuoti ir pagal pokyčius KSI. Vyriausybės programoje nurodyta, kad 2020 metais Lietuvos KSI bus 70 balų. Tuo metu Nacionalinėje kovos su korupcija programoje (NKKP), patvirtintoje 2015 metais, numatyta, kad 2019 metais Lietuvos balas KSI neturėtų būti mažesnis nei 65.

