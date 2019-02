Tarp penkių įtariamųjų advokatų – buvusio „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio advokatas Romualdas Mikliušas. Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Žydrūnas Bartkus trečiadienį per spaudos konferenciją tvirtino, kad „MG Baltic“ politinės korupcijos byla nėra susijusi su teismų tyrimu. Nuo 1996 metų jis dirbo Vilniuje veikiančioje advokatų kontoroje Romualdas Mikliušas ir partneriai. Per 23 metus savo darbo metus jis dalyvavo ne vienoje rezonansinėje byloje: atstovavo korupcijos byloje nuteistam tuometiniam Vilniaus vicemerui Romui Adomavičiui, buvusiam Vilniaus M. K. Čiurlionio gimnazijos kūno kultūros mokytojui Erikui Peteliui, nuteistam už mažamečio moksleivio tvirkinimą ir seksualinį prievartavimą, „Achemos“ protegavimo byloje teistam buvusiam Ūkio ministerijos sekretoriui Anicetui Ignotui, tris policininkus ir du civilius avarijoje sužalojusiam Arnui Tumėnui. Susiję straipsniai: Lietuvos teisėsaugai suduotas smūgis: aiškėja, kad dalis duomenų buvo žinomi ir anksčiau Teismų vadovai: tai yra be galo sunki ir sudėtinga diena teismams R. Mikliušas taip pat atstovavo už kompozitoriaus Tomo Dobrovolskio nužudymą nuteistam Karoliui Pociūnui, vieną didžiausių ir tragiškiausių gaisrų Vilniuje sukėlusiam Arturui Dailidei. Advokatas Drąsutis Zagreckas 21 metus turi savo vardo advokato kontorą Vilniuje, 2013 metais jis atstovavo Rusijos piliečiui Dmitrijui Ustinovui, suimtasis buvo išduotas Jungtinėms Valstijoms baudžiamajam persekiojimui. 2014 metais jis atstovavo didele narkotikų kontrabanda įtariamam Tadžikistano piliečiui Komildžanui Umarovui. Teismo paleistas į laisvę, užsienietis pasislėpė nuo teisėsaugos. Pastaruoju metu D. Zagreckas atstovavo vienai kaltinamajai Lietuvos krepšinio federacijos byloje, pernai spalį Vilniaus apygardos teismas išteisino visus bylos kaltinamuosius. Vilniuje nuo 2013 metų advokate dirbanti Giedrė Cimbolienė atstovauja narkotikų byloje nuteistam ir cigarečių kontrabandos byloje dar teisiamam vilniečiui Marjanui Taraškevičiui. Šioje byloje dar vieną kaltinamąjį gina advokatas D. Zagreckas. Korupcijos byloje sulaikyti ir du klaipėdiečiai advokatai – Aivaras Surblys bei Marius Navickas. A. Surblys pernai balandį buvo sulaikytas „Aro“ pareigūnų kaip įtariamasis byloje, planavus pasikėsinimą į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato su organizuotu nusikalstamumu kovojančio padalinio vadovą ir prokurorą. Manyta, kad pagrindinė rengto pasikėsinimo priežastis – jų tarnybinės pareigos. Tačiau ikiteisminis tyrimas nutrauktas, įtarimai advokatui panaikinti. Prokuratūra ir teismai ilgą laiką ginčijosi, ar gali būti tęsiamas šis tyrimas. Vasario 8 dieną Lietuvos advokatūra paskelbė viešą kreipimąsi į generalinį prokurorą ir policijos generalinį komisarą dėl nepateisinamų prievartos veiksmų taikymo prieš advokatus.

149 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.