„Gerbiu teisėsaugos institucijas ir jų vykdomus tyrimus, todėl nutariau, jog Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) tyrimo laikotarpiu nusišalinsiu nuo darbo Seimo Antikorupcijos komisijoje. Nenoriu visuomenei ir kolegoms Seime kelti bent menkiausių abejonių dėl mano veiklos Seimo Antikorupcijos komisijoje teisėtumo, todėl kreipsiuosi į Seimo valdybą ir prašysiu leisti man nedalyvauti Seimo Antikorupcijos komisijos veikloje iki Specialiųjų tyrimų tarnyba užbaigs savo tyrimą“, - trečiadienį išplatintame pranešime sakė valdančiosios „valstiečių“ frakcijos narė V. Ačienė. Susiję straipsniai: Seimo narė Ačienė sako tikinti vyro Ačo nekaltumu, bet pasitiki ir teisėsauga Konservatoriai siūlo atšaukti Ačienę iš Seimo Antikorupcijos komisijos Antradienį parlamentarė BNS sakė tikinti savo vyro nekaltumu. „Man tai buvo pats netikėčiausias dalykas, apie kurį niekada negalėjau pagalvoti. Iš kitos pusės, turbūt, tarnybos atlieka tą darbą, kurį privalo atlikti. Kiekvienas dirbame savo darbą. Tikiu teisėsauga, tikiu savo vyru, kad viskas yra teisingai ir sąžiningai, kad jokių nesąžiningų jo veiksmų neturėtų būti padaryta“, –kalbėjo V. Ačienė. R. Ačą Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) sulaikė pirmadienį – teisėsauga įtaria, kad jis, dar būdamas Raseinių savivaldybės administracijos direktoriumi, paėmė didelės vertės kyšį, o mainais galėjo sudaryti išskirtines sąlygas privačiai bendrovei, pasirašiusiai sutartį su savivaldybės valdomu Raseinių autobusų parku. Privačių įmonių atstovai įtariami tiesiogiai papirkę R. Ačą arba dalyvavę maskuojant kyšius įvairiomis finansinėmis operacijomis. Raseinių rajono savivaldybės taryba R. Ačą šių metų balandį trečiu bandymu po pareikšto nepasitikėjimo atleido iš administracijos vadovo pareigų. Buvęs „tvarkietis“ šių metų kovą tapo naujai įkurtos Gedimino Kirkilo vadovaujamos Lietuvos socialdemokratų darbo partijos nariu, jis pirmadienį sustabdė narystę šioje partijoje. R. Ačas prieš kelerius metus mero rinkimuose nesėkmingai kandidatavo kaip rinkimų komiteto „Tavo Raseiniai“ atstovas. V. Ačienė į Seimą rinkta su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašu. Opozicinių konservatorių atstovė Seime Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė antradienį paragino Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį ir „valstiečių“ vadovą Ramūną Karbauskį atsiriboti nuo frakcijos kolegės V. Ačienės pareiškimų bei atšaukti ją iš Seimo Antikorupcijos komisijos, perkeliant dirbti į kitą Seimo komitetą ar komisiją. Ji teigė, kad tolesnis V. Ačienės darbas Seimo Antikorupcijos komisijoje „sukeltų visuomenėje pagrįstą nepasitikėjimą bei diskredituotų svarbios parlamentinės priežiūros komisijos darbą“.

