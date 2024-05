Korumpuotam advokatui nepasisekė: šimtatūkstantinės kompensacijos iš valstybės negaus

A. Kučinskas šioje istorijoje neliko visai nieko nepešęs: jam bus išmokėta 1500 eurų neturtinės žalos atlyginimas dėl to, nes dvi su puse dienos areštinėje jis buvo laikomas be karšto maisto, be to, dėl vieno per ilgai užsitęsusio proceso.