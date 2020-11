„Man COVID-19. Bandant susigyventi su šia mintim padėliosiu, kaip viskas buvo ir yra.

Antradienį pajutau simptomus - ėmė kilti temperatūra, atsirado labai nedidelis gerklės skausmas, vos vos kosulys ir užgulusi nosis. Jei ne prasidėjęs karščiavimas, gal net nebūčiau labai dėmesio atkreipęs. Kaip tyčia, "padrąsinimui" gavome informacijos apie šeimos nario sąlytį su nustatytu covidiniu. Plačiau nekomentuosiu to, kas susiję su ne viešais asmenimis. NVSC žino ir dirba savo darbą. Be to, man atrodo, su tiek atvejų aplink (o kiek dar nenustatytų) užsikrėst jau galim nuo bet ko...”, - įrašą pradėjo politikas.

Toliau jis aprašė, kaip sekėsi užsiregistruoti tyrimui.

„Puoliau skambyt karštąja koronos linija. Visi, kas matėmės šeimos rate rizikos dienomis - izoliavomės. Po 43-čio nesėkmingo karto ėmiausi privačių klinikų. "Vilniuje - po savaitės"... Atsisveikinau. Pagalvojęs vėl skambinu. "Ok, ne Vilniuje, bet kur Lietuvoje, atvažiuosiu". Po pauzės: "Bet kur Lietuvoje - po savaitės". Po savaitės! Registruojuosi. Išgyvenu gerb. A. Tapino aprašytųjų simptomų naktį. Pasikartoju kaulų laužymą ir "žvalų" rytą. Skambinu 1808 toliau. 77-tą kartą atsiliepia gyva operatorė. Visada sakiau, kad 7 - mano laimingas skaičius. Susakau padėtį - užregistruoja ketvirtadieniui. Nuvykstu ir, pasidžiaugęs kaip laikrodis besisukančiu senu geru "Siemens" mob.punktu (jaučiasi, kad šauliai ant bėgių pastatė), priduodu nosiaryklės turinius. Žinokit - neskauda. Rimtai. Tarsi plunksnos galu pakutena nosies gilumą - suerzina, bet skausmu to nepavadinsi. Tai nebijokit. Na ir kaip matote – sergu”, - teigė P. Saudargas.

Taip pat jis aprašė savo savijautą.

„Vakar jau buvau besidžiaugęs, kad temperatūros nuo ryto nėra. Bet vakarop vėl užkilo ir naktį vėl ėmiau nosimi arti lovą, bandant išbrūžint kokią vagą tam sunkiam bičių aviliui paguldyt (kas buvo mano galva). Sugėriau paracetamolio. Veikia puikiai. Išprakaituoju, nukrinta temperatūra, galima sugrūsti tuos tūkstančius paklaikusių minčių į jų stalčiukus ir bandyt užmigt. Sako, šitos klastingos ligos eiga - labai banguojanti. Iš tikro, jau atrodė, kad ėmė gerėti ir vėl atkritimas. 2 banga - globali (ten už lango) ir personalinė man. Laikykimės! Labiausiai neramu dėl šeimos narių, o ypač senelių... ir visų, kurie yra rizikos grupėje. Būkit sveiki, saugokitės!” – rašė Seimo narys.

Be to, jis svarstė, kad 77 bandymai prisiskambinti konsultacijai yra daug. Ir tai reikėtų keisti.

„P.S. Ir dar apie "bottleneck'ą". Išeinant iš aktualijų konteksto: jei man pasiūlytų būti naujuoju operacijų vadovu - svarstyčiau Ir štai ką jau išsvarsčiau (nebūdamas operacijų vadovu daug ko nežinau, tai galiu ir klysti, bet įžvalga pasidalinsiu, gal pravers). Ar 77 kartai, norint prisiskambint į koronos liniją registracijai, yra ok? Ir aš ginkdiev nekaltinu linijos savanorių - čia visai ne apie tai. Matyt, mobilūs patikros punktai praleidžia tokį srautą, kokį aprėpia tyrimo laboratorijos ir tik tokį srautą tegali priimti registratoriai. Daugiau tiesiog nebūtų kur dėti, taigi karštosios linijos pralaidumas prisuktas iki reikiamo drungnumo. Kodėl tai yra blogai? Nes, kaip Jūs manote, keli ne tokius stiprius simptomus kaip mano turintys ir norintys pasitikrinti, po 76-to karto nenuleis rankų?.. O juk, kaip žinia, dauguma serga be simptomų ar jie ne tokie stiprūs. Įsivaizduokim: atsakingas pilietis, sužinojęs apie savo galimą kontaktą ar pajutęs kažkurį lengvą simptomą, bando registruotis. Pusdienį praskambinęs nuleidžia rankas. Kitą dieną simptomas išnyksta, pabuvęs ramiau kelias dienas pilietis įsidrąsina - "matyt, ne korona man buvo" ir į trasą. Ir kuria neatsekamos kilmės židinukus”, - dėstė P. Saudargas.

Ir galiausiai jis pateikė pasiūlymų, ką reikėtų keisti: „Jeigu mes visus norinčius (o iš linijos perkaitimo suprantu, kad tokių oii kaip yra daug) staigiai tirtume - išnaudotume visuomenės sąmoningumą. Svarbiausia pačiam žmogui žinoti, kad jam korona, tai dauguma ir patys izoliuosis ir visus kontaktus apskambins - nereiks čia ir NVSC pajėgumų. O dabar mes gaištam su visais menamais atvejais - gaudom iš užsienių grįžusius ar tik teorinį kontaktą turėjusius, o pavojingiausius - tuos, kurie patys kažką įtardami pakėlė ragelį skambint 1808, stabdom. Galbūt valstybė galėtų atverti dar laboratorijų, užkurti dar mobilių patikros punktų ir tirti tirti tirti.”