Koronavirusu užsikrėtęs girtas vilnietis siautėjo sostinės gatvėse: negalėjau savęs kontroliuoti

O netrukus paaiškėjo, kad A. Drėgva buvo ne tik apsvaigęs nuo alkoholio, bet ir užsikrėtęs pavojinga COVID-19 liga bei sukėlė eismo įvykį.

Už tai, kad neblaivus, kai buvo nustatytas 1,95 prom. alkoholio girtumas, vairavo automobilį „Chrysler“ ir sirgdamas koronavirusu nesilaikė privalomosios saviizoliacijos, A. Drėgva buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Ražanskas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, nusprendė A. Drėgvai skirti 4 tūkstančių eurų baudą. Kadangi vyras vieną parą buvo praleidęs areštinėje, teismas nuteistajam baudą sumažino iki 3,9 tūkst. Eur ir ją nurodė į valstybės biudžetą sumokėti ne vėliau kaip per dešimt mėnesių.

Be to, nuteistajam buvo skirtos baudžiamojo poveikio priemonės – A. Drėgvai uždrausta dvejus metus vairuoti kelių transporto priemones bei iš jo konfiskuotas automobilis „Chrysler“.

„A. Drėgva vairavo automobilį, būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,95 prom. neblaivumas, taip pat jis, būdamas medicinos įstaigos informuotas apie tai, kad serga pavojinga užkrečiama COVID-19 liga, ir įspėtas dėl apsaugos priemonių, kurių jis privalo laikytis bendraudamas su žmonėmis, privalėdamas saviizoliuotis, nesilaikė privalomos saviizoliacijos, tokiu būdu jis sukėlė pavojų kitiems asmenims užsikrėsti pavojinga užkrečiama COVID-19 liga“, – nuosprendyje pažymėjo teisėjas M. Ražanskas.

Pasak jo, vairuodamas transporto priemonę neblaivus A. Drėgva sukėlė ypatingai didelį pavojų tiek transporto eismo saugumui, tiek žmogaus sveikatai ir gyvybei: „A. Drėgvos iškvepiamame ore nustatytas alkoholio kiekis – 1,95 prom. alkoholio beveik penkis kartus viršijo alkoholio koncentracijos ribą, kurią viršijus draudžiama vairuoti kelių transporto priemones (0,4 prom.) bei ženkliai viršijo alkoholio koncentracijos ribą, kurią viršijus nustatyta baudžiamoji atsakomybė (1,50 prom.).“

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad A. Drėgvos vairuojamą automobilį „Chrysler“ policijos pareigūnai sustabdė kovo 30 d., apie 18.30 val. Patikrinus duomenis paaiškėjo, kad vairuotojas taip pat serga pavojinga užkrečiama COVID-19 liga.

Apie grėsmę eismo saugumui kėlusį A. Drėgvą policijos pareigūnams pranešė pilietiškas vilnietis. Jis pasakojo, kad tądien apie 18 val. važiavo Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gatve.

„Kai sustojau prie sankryžos, šalia sustojo sidabrinės spalvos automobilis „Chrysler“, kurio vairuotojas buvo atsidaręs langą, – jis man pradėjo rodyti įvairius gestus, o paskui nesaugiai manevravo kelyje, autobuso juosta aplenkė automobilį, ties kita sankryža pravažiavo per raudoną ar per mirksintį šviesoforo signalą, todėl man kilo įtarimas, kad automobilio „Chrysler“ vairuotojas gali būti neblaivus“, – prisiminė vairuotojas.

Jis iš karto paskambino Bendruoju pagalbos telefonu ir papasakojo, ką matė bei padiktavo automobilio „Chrysler“ valstybinius numerius, taip pat pareigūnams nurodė, kuria kryptimi nuvažiavo automobilis.

A. Drėgvos vairuojamą automobilį policijos pareigūnai sustabdė, kai šis grįžo į prie savo namų esantį kiemą. Iš karto vairuotojas neigė, kad važinėdamas po Vilnių kėlė grėsmę eismo saugumui.

„Tądien maždaug nuo 14 val. pradėjau vartoti alkoholinius gėrimus – išgėriau 0,7 l talpos butelį vyno, o apie 18 val. išėjau iš namų, nes automobilyje buvau palikęs svarbius daiktus, kuriuos norėjau parsinešti namo, – sakė vyras. – Nuėjęs į automobilį susirinkau daiktus ir norėjau automobilį perstatyti arčiau laiptinės, bet vos tik pradėjau važiuoti, man pavažiavus apie porą metrų, kelią užstojo policijos pareigūnai.“

Vyras teisinosi, kad pasielgė kvailai: „Tikrai nebūčiau išėjęs iš namų, jeigu automobilyje nebūčiau palikęs svarbių daiktų – kroviklio ir automobilio dokumentų.“

Baudžiamąją bylą nagrinėjant teisme A. Drėgva pakeitė savo poziciją – prisipažino, kad tądien neblaivus važinėjo po Vilnių.

„Kovo 29 d. man buvo atliktas COVID-19 testas, vėliau prisijungęs prie e-sveikata sistemos sužinojau, kad testo rezultatas yra teigiamas, taip pat buvo nurodyta, kaip elgtis ir ką daryti, – posėdžio metu kalbėjo vyras. – Taip pat apie saviizoliacijos taisykles informavo man paskambinusi šeimos gydytoja. Kovo 30 d. namuose išgėriau du butelius vyno ir sugalvojau iš savo automobilio pasiimti daiktus. Nuėjęs iki automobilio sėdau prie vairo ir išvažiavau, pasivažinėjau po miestą ir grįžau atgal į savo kiemą. Tuomet atvyko policijos pareigūnai.“

Atsakomybėn patrauktas vilnietis neslėpė, kad sėsdamas prie automobilio vairo jis ne tik suprato, bet ir asmeniškai jautė, jog yra apsvaigęs nuo alkoholio.

„Saviizoliacijos nesilaikiau dėl neblaivumo, kadangi pavartojęs alkoholio nesuvokiau, ką darau“, – teisinosi A. Drėgva.

Vyras taip pat prisipažino, kad alkoholį vartoja retai, tačiau „jeigu geriu, tai per vieną dieną išgeriu didelį kiekį alkoholio“.

„Bet pagalbos man nereikia, save galiu kontroliuoti“, – vilnietis pridūrė, kad gailisi dėl tokio savo neatsakingo poelgio.

Tuo metu policijos pareigūnas, kuris A. Drėgvą sulaikė neblaivų prie automobilio vairo, apklausos metu pasakojo, kad nurodymą patikrinti vairuotojo sveikatos būklę jam nurodė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus budėtojas.

„Jis pranešė automobilio savininko namų adresą, nurodė patikrinti, ar tikrai vairuotojas blaivus, nes buvo gauta informacija, jog jis gali būti apsvaigęs nuo alkoholio, – sakė policijos pareigūnas. – Važiuodamas vairuotojo gyvenamosios vietos link vėl gavau patikslinimą, kad automobilis važiuoja gatve, vedančia vairuotojo gyvenamosios vietos link. Įsukęs į vairuotojo gyvenamojo namo kiemą pastebėjau važiuojantį automobilį „Chrysler“, kurį iš karto sustabdžiau. Priėjęs prie automobilio vairuotojo pamačiau, kad vairuotojas akivaizdžiai neblaivus – jis neaiškiai kalbėjo, jo judesiai buvo nekoordinuoti, vairuotojui iš burnos sklido alkoholio kvapas. Be to, jis buvo be burną dengiančios kaukės. Paklaustas, ar vartojo alkoholį, vairuotojas atsakė alkoholį vartojęs maždaug prieš valandą.“

Pasak pareigūno, tuomet paaiškėjo, kad A. Drėgva ne tik sirgdamas koronavirusu neblaivus vairavo automobilį, bet ir sukėlė eismo įvykį – apgadino kitą transporto priemonę.

„Įvykio vietoje prie manęs priėjo du vyrai, kurie nurodė matę, kaip automobilis „Chrysler“, važiuodamas atbulas, kliudė kitą kieme stovintį automobilį „Audi“ ir apgadino priekinį bamperį“, – sakė pareigūnas.

Anot jo, vairuotojas neigė, kad apgadino kitą transporto priemonę.

„Jis taip pat negalėjo paaiškinti, kodėl važinėja automobiliu ir nesiizoliuoja“, – pabrėžė policijos pareigūnas.