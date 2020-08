„Oficialiai mirtina liga įveikta! Kai įdėjau postą jog man diagnozuota SARS-CoV-2 – koronavirusas, kuris sukelia ligą COVID-19, gavau per šimtą paklausimų kaip simptomai ? ar gyvas ? kas dabar bus ? Jaučiu pareigą papasakoti ir pasidalinti įžvalgomis ir ligos eiga.

08.03 Buvo kontaktas su sergančiu;

08.06 (+3d.) vakare lengvi peršalimo simptomai, temperatūra 37,2, lengvas kosulys ir sloga;

08.07 temperatūros nėra, kosulys ir sloga;

08.11 (+5d po simptomų pradžios) simptomų jokių nebeliko, tačiau atlikau testą;

08.13 gavau teigiamą atsakymą;

08.24 pakartotinis testas;

08.26 neigiamas atsakymas ir antras testas po 24val.;

08.27 antras neigiamas atsakymas, oficialiai ‘liga’ liga persirgta, įgytas imunitetas.

Iš man žinomų 20 atvejų, dauguma ‘persirgo’ su labai lengvais arba visiškai be simptomų. Be simptomų tai reiškia, kad nieko nejautė, bet pasitikrino bendra tvarka kaip turėję kontaktą su sergančiu. Dalis sergančiųjų karantinavosi su šeimos nariais, tačiau šeimos nariams nebuvo nustatytas virusas. Tai reiškia, kad žmonės gyvendami bendrose patalpose 24/7 neužsikrėtė šiuo, taip lengvai plintančiu, mirtinai pavojingu virusu, nenaudodami jokių apsaugos priemonių ?! Dar daugiau klausimų kelia statistika. Per 2019 m. Lietuvoje mirė 38281 žmonės (vid. 105 žm. per dieną) iš kurių daugiau negu pusė mirė nuo kraujotakos sistemos ligų t. y. 55,4 proc. (vid. 57 žm. per dieną) visų mirusiųjų. NCSC duomenimis šiai dienai patvirtintų COVID-19 ligos atvejų skaičius konkretiems žmonėms: 2762, mirusių nuo koronaviruso žmonių skaičius: 85. Per 6 mėn. nuo širdies ligų mirė ~10200 žm. Nereikia didelių analitinių sugebėjimų, kad suvokti apie kokią smulkmę einą kalba. Net šiais metais nuskendusių Lietuvos vandenyse žmonių skaičius viršija mirusių nuo COVID-19 skaičių.

Esame didelio, mums brukamo melo liudininkai ir įkaitai. Laikas geriausias atsakymas į klausimus. Belieka laukti ir tikėtis. Būkite stiprūs!“, - savo paskyroje rašė verslininkas (kalba netaisyta).



Oficialiai mirtina liga įveikta! Kai įdėjau postą jog man diagnozuota SARS-CoV-2 – koronavirusas, kuris sukelia ligą...

Posted by Giedrius Ambrâ on Thursday, 27 August 2020

Kaune įkurtas baras „Adform kiemelis“ buvo paskelbtas koronaviruso židiniu. Rugpjūčio 17 d., su juo sieti 34 užsikrėtimo atvejai, nustatyta 100 rizikingą sąlytį su užsikrėtusiais turėjusių žmonių bei 1000 - mažos rizikos sąlytį.