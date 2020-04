Viruso plitimas. Lietuvoje per parą nustatyta 12 naujų atvejų – mažiausiai per pastarąsias 10 dienų, atlikta rekordiškai daug testų – 7401. Nuo infekcijos mirė du žmonės, aukų skaičius išaugo iki 42. Atsižvelgus į gyventojų skaičių, pagal mirtingumo lygį situacija geresnė septyniose Europos Sąjungos šalyse, blogesnė – devyniolikoje, rodo BNS surinkti duomenys.

Židiniai. Klaipėdos hospisui nepašalinus pažeidimų, svarstoma daugiau kaip 30 jo pacientų iškelti į kitas ligonines. Sprendimai numatomi pirmadienį. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras leido atnaujinti veiklą Ukmergės ligoninėje ir Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, kur praeitą mėnesį buvo pirmieji viruso židiniai.

Atsiveria bažnyčios. Vyskupų konferencija nusprendė kitą savaitę atnaujinti mišias dalyvaujant tikintiesiems nuo pirmadienio iki šeštadienio. Sekmadieniais mišios nevyks, pamaldų dalyvių skaičius bus ribojamas. Vyresnius nei 60 metų tikinčiuosius vyskupai ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga paragino nevykti į pamaldas.

Skrydžių planai. Lietuvos oro uostai paskelbė, kad skrydžiai gali būti pradėti atnaujinti nuo gegužės vidurio, pirmiausia svarstoma apie skrydžius į Frankfurtą, Kopenhagą ir Varšuvą. Susisiekimo ministerija planus žada pristatyti kitą savaitę.

Susibūrimai. Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas pranešė, kad naujas karantino švelninimo etapas numatomas nuo gegužės 11 dienos. Tuomet svarstoma leisti tam tikrus renginius ir susibūrimus kultūros įstaigose.

ES derybos. ES šalių lyderiai pavedė Europos Komisijai iki gegužės 6 dienos parengti ekonomines priemones padėti šalims atsigauti nuo koronaviruso pandemijos. Nesutarus dėl bendro skolinimosi, nuspręsta, kad planas bus susietas su ES daugiamečiu biudžetu. Lietuvai derybose atstovaujantis prezidentas Gitanas Nausėda tai pavadino žingsniu „labai teisinga linkme“.

Ekonomikos krizė. Po susitikimo su premjeru Sauliumi Skverneliu prezidentas G. Nausėda pareiškė, kad šių metų biudžetas gali būti peržiūrėtas, tačiau pabrėžė, kad šiuo metu reikia skatinant ekonomiką didinti vidaus paklausą, o ne imtis taupymo priemonių. Lietuvos notarų rūmų paskelbė, kad notarinių veiksmų skaičius sumažėjo vidutiniškai perpus. Per pirmąjį balandžio dešimtadienį Lietuvoje atlikti 2122 nekilnojamojo turto perleidimo sandoriai, per antrąjį – tik 1150.

Vilniaus kavinės. Sostinės savivaldybė pranešė leisianti sunkumų dėl karantino patiriančioms sostinės kavinėms nemokamai įsikurti lauko erdves ne tik prie savo patalpų, bet ir kitose viešosiose erdvėse – skveruose, parkuose, uždarose gatvėse.

Užsienyje. JAV Atstovų Rūmai patvirtino 483 mlrd. dolerių ekonomikos skatinimo paketą. Nuo koronaviruso infekcijos COVID-19 per parą JAV mirė per 3 tūkst. žmonių – tai vienas iš didžiausių užfiksuotų rodiklių. Tuo metu Ispanija sulaukė geresnių žinių – čia per parą mirė 367 žmonės, mažiausiai per keturias savaites. Musulmonams pradėjus savo šventąjį mėnesį Ramadaną, dalis islamiškų šalių baiminasi, kad maldininkai nesilaikys susirinkimų draudimo ir paspartins viruso plitimą. Rusijos centrinis bankas paskelbė prognozę, kad šios šalies ekonomika šiemet smuks nuo 4 iki 6 proc.

BNS komentarų skiltis: „Vakarai neturi strategijos, kaip tvarkytis su Kinija. Tačiau Kinija turi strategiją, kaip tvarkytis su mumis. Laiko lieka nedaug. Pažiūrėkite, kaip Kinijos vadovybė elgiasi su savo pačios žmonėmis. Tuomet pamėginkit įsivaizduoti, kaip jie norėtų elgtis su mumis“, – rašo britų apžvalgininkas Edwardas Lucasas.