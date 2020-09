Koronavirusas įsisuko į dar vieną mokyklą: izoliuota dalis gimnazijos Mažeikiuose mokinių

Anot pranešimo, nuotoliniu būdu pamokos vyks tik vyresniųjų klasių mokiniams. Kontaktiniu būdu užsiėmimai bus ir toliau tęsiami kontaktiniu būdu 1, 2 ir 3 klasių mokiniams.

„Informuojame, kad nuo 2020-09-14 iki 2020-09-25 dienos koreguojamas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos ugdymo procesas. 1, 2, 3 klasės mokosi kontaktiniu būdu (gimnazijoje), 4 klasės mokysis nuotoliniu būdu. Gimnazijos ketvirtos klasės mokiniui nustatytas COVID – 19, informuota NVSC, gautos rekomendacijos, jos vykdomos. Prašome supratimo, susitelkimo ir

rimties“, – rašoma pranešime.





Izoliacijoje jau yra daugiau nei 300 su ugdymo įstaigomis susijusių žmonių. Ketvirtadienį registruoti 21 ugdymo įstaigoje. Iš jų 2 ugdymo įstaigos yra iki-mokyklinio. 25 atvejai – susirgę mažamečiai ir 7 personalo nariai. Iš viso iš ugdymo įstaigų yra izoliuoti 318 asmenų. Pasak NVSC,

neužfiksuotas nė vienas užsikrėtimas pačioje ugdymo įstaigoje – visi koronaviruso atvejai registruoti iš šeiminių židinių.

NVSC primena, kad didelės rizikos sąlytį (artimą sąlytį su COVID-19 atveju) turėjusiu laikomas žmogus, kuris užsikrėtusiuoju bendravo mažesniu nei 2 metrų atstumu ilgiau nei 15 minučių, arba asmuo, turėjęs tiesioginį fizinį kontaktą, pavyzdžiui, spaudęs ranką koronavirusine infekcija sergančiam žmogui.

Taip pat sąlytis vertinamas kaip didelės rizikos, jei žmogus turėjo tiesioginį sąlytį be apsaugos priemonių su užkrėstais COVID-19 atvejo kūno skysčiais. Paprastai tariant – jei sergantysis pakosėjo į veidą, plikomis rankomis liestos COVID-19 atvejo panaudotos vienkartinės nosinės ir pan. Be to, didelės rizikos kontaktu laikomas ir buvimas uždaroje patalpoje su COVID-19 sergančiu žmogumi ilgiau nei 15 minučių.

Tai reiškia, kad jei, pavyzdžiui, vienoje posėdžių salėje, taisyklingai nedėvint asmeninių apsaugos priemonių, buvo užsikrėtęs žmogus, kartu buvę kolegos bus vertinami kaip aukštos rizikos sąlytį turėję asmenys.

NVSC specialistai primena, kad didelės rizikos sąlytį turėję asmenys turi izoliuotis, stebėti savo sveikatą ir, pasireiškus simptomams, kreiptis į Karštąją koronos liniją dėl tyrimo koronavirusinei infekcijai nustatyti atlikimo PGR metodu. Svarbu, kad ne visi didelės rizikos sąlytį turėję asmenys tiriami – tai priklauso nuo infekcijos išplitimo konkrečiame židinyje.

Tuo metu, mažos rizikos sąlytį arba, paprastai tariant – atsitiktinį sąlytį – su užsikrėtusiuoju koronavirusu turėjusiu laikomas žmogus, bendravęs didesniu nei 2 metrų atstumu trumpiau nei 15 minučių. Ta pati sąlyga galioja tiek kontaktui uždarose patalpose, tiek atvirose erdvėse. Taip pat, jei, pavyzdžiui, žmogus važiavo vienu troleibusu su užsikrėtusiu asmeniu, naudojo apsaugos priemones ir iš troleibuso išlipo po 10 minučių, toks sąlytis bus vertinamas kaip maža rizika. Mažos rizikos sąlytį turėjusiems asmenims izoliacija neskiriama, jie, kaip ir visi Lietuvos gyventojai, turi stebėti savo sveikatą ir laikytis COVID-19 ligos prevencijos priemonių.