Į KT pernai balandį kreipėsi Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), jis prašo ištirti Vyriausybės 2016 metų rugsėjo sprendimą nepritarti tarnybos direktoriaus veiklos ataskaitai ir atleisti J. Milių. VAAT teigia, kad Vyriausybei pasitarime svarstant J. Miliaus veiklos ataskaitą, jai nebuvo pritarta, nesant kabineto narių kvorumo. Laukiant KT sprendimo, J. Miliaus skundo nagrinėjimas teisme laikinai sustabdytas. Kreiptis į KT buvo prašęs pats J. Milius. Vyriausybė J. Milių atleido 2016 metų spalio pradžioje. Teisėsauga J. Miliui yra pareiškusi įtarimus piktnaudžiavimu tarnyba ir dokumentų klastojimu. Specialiųjų tyrimų tarnyba tiria įtarimus, jog šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė „Judex“ per parlamentarą „tvarkietį“ Petrą Gražulį siekė paveikti Maisto ir veterinarijos tarnybą, kad ši neskirtų nuobaudų už pažeidimus. J. Milius savo kaltę kategoriškai neigia. Šiuo metu VMVT vadovauja Darius Remeika.

