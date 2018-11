Teismas spręs, ar leidimas laikinai gyventi pagrįstai neišduodamas tos pačios lyties sutuoktiniui, sudariusiam santuoką užsienyje. Į posėdį kviečiami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, Seimo atstovai, Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė. Į Konstitucinį Teismą kreipėsi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Jis nagrinėja bylą, kurioje užsienietis, su Lietuvos piliečiu prieš trejus metus Danijoje sudarę santuoką, skundžia Migracijos departamento sprendimą neišduoti leidimo gyventi šalyje.

