KT vertins Seimo nutarimą, kad balsavimas referendume dėl pilietybę reglamentuojančio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo vyktų dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, per planuojamus pirmąjį ir antrąjį prezidento rinkimų turus. Seimas prašo KT atsakyti, ar toks referendumas, organizuojant jį dvi dienas su dviejų savaičių pertrauka, atitinka konstitucinę referendumo sampratą. Taip pat keliamas klausimas, ar rengiant referendumą su tokia pertrauka tarp balsavimų būtų išlaikytas lygiateisiškumo principas. Seimas spalį priėmė nutarimą gegužės 12 ir 26 dienomis skelbti privalomąjį referendumą dėl dvigubos pilietybės išplėtimo, tačiau jo galiojimas sustabdytas, kol nutarimą įvertins Konstitucinis Teismas. Piliečiams referendume būtų teikiama balsuoti dėl tokio Konstitucijos pakeitimo teksto: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“ Susiję straipsniai: Konstitucinis Teismas pradės bylą dėl dvigubos pilietybės referendumo Pilietybės referendumo kampanijai – 230 tūkst. eurų Valstybių europinės ir transatlantinės integracijos kriterijai būtų nustatyti konstituciniame Pilietybės įstatyme. Šiuo metu Konstitucija numato, kad išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos ir kitos valstybės pilietis. Dvigubos pilietybės instituto išplėtimo siekia užsienio lietuviai, tačiau jie nuogąstauja, kad referendumas gali neįvykti dėl mažo aktyvumo. Referendumu priimti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų 2020 metų sausio 1 dieną.

