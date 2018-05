Tai teigiama bendrame prezidentų pareiškime, paskelbtame 1791 metų gegužės 3 dienos Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos proga. „Esame pasiryžę palaikyti saugumą ir stabilumą Europoje bei visame pasaulyje, stiprinti mūsų dvišalius ryšius gynybos, ekonomikos, energetikos, transporto ir kitose srityse“, – rašoma pareiškime. Prezidentai nurodė, kad pirmoji rašytinė Konstitucija Europoje „sunkiu okupacijos laikotarpiu (...) palaikė laisvės, politinio identiteto ir suverenumo siekius“. Anot prezidentų, jos tikslai ir idealai neprarado svarbos ir šiandien. „Esame pasiryžę palaikyti saugumą ir stabilumą Europoje bei visame pasaulyje, stiprinti mūsų dvišalius ryšius gynybos, ekonomikos, energetikos, transporto ir kitose srityse“, – teigiama pareiškime. Lenkijoje gegužės 3-oji yra svarbi valstybinė šventė. Lietuvoje ši data minima kukliau, nes, anot kritikų, Konstitucija mažino Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės savarankiškumą bendroje valstybėje. Lietuvos ir Lenkijos dvišaliuose santykiuose pastaruoju metu jaučiamas atšilimas, neseniai abiejų valstybių ir vyriausybių vadovai apsikeitė vizitais į Vilnių ir Varšuvą. Prieš tai daugiau nei penkerius metus aukščiausio lygio susitikimus Varšuva buvo įšaldžiusi, teigdama, kad Lietuva neužtikrina lenkų tautinės mažumos teisių Lietuvoje. Lietuvos vyriausybė šiuos priekaištus atmeta.

