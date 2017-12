„M. Basčio veiksmas, kai atsakydamas į klausimyno pretenduojantiems gauti leidimą su slapta informaciją klausimą, ar pažįsta asmenis, kurie dirbo su kitų valstybių slaptosiomis tarnybomis, nuslėpė savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju P. Vojeika, ir taip elgdamasis nesąžiningai siekdamas teisės dirbti su slapta informacija, šiurkščiai pažeidė Konstituciją“, – paskelbė KT pirmininkas Dainius Žalimas. Konstitucinis Teismas vertino, ar M. Bastys pažeidė Konstituciją nuslėpęs savo ryšius su buvusiu KGB darbuotoju P. Vojeika bei tarpininkavęs organizuojant neskelbiamus „Rosatom“ atstovų susitikimus su Lietuvos politikais, tačiau pastarojo epizodo Konstitucinis Teismas nevertino. Susiję straipsniai: Konstitucinis Teismas skelbs išvadą dėl Basčio Seimas patvirtino Skardžiui nepalankias Antikorupcijos komisijos išvadas „Kiti nurodyti veiksmai buvo Konstitucinio Teismo netirti, nes jų nagrinėjimas nežinybingas Konstituciniam Teismui“, – sakė D. Žalimas. KT paskelbus išvadą, Seimas spręs dėl M. Basčio mandato panaikinimo. Tam reikia, kad už mandato panaikinimą balsuotų ne mažiau kaip trys penktadaliai Seimo narių, t. y. 85 parlamentarai. Apkalta galėtų būti rengiama pavasarį Apkalta parlamentarui M. Basčiui galėtų būti rengiama pirmą pavasario sesijos dieną, sako Seimo vicepirmininkė Rima Baškienė. Anot jos, frakcijų seniūnai dėl apkaltos datos dar turėtų apsispręsti neeilinės sesijos, sausio 12-ąją. „Tarsimės su seniūnais, bet greičiausiai tai bus kovo 10 dieną, pavasario sesiją“, – BNS teigė ji. R. Baškienė sako, kad rengti dar vieną neeilinę sesiją nebūtų tikslinga, kadangi jos metu būtų sunku užtikrinti M. Basčio mandatui panaikinti reikalingą trijų penktadalių Seimo narių dalyvavimą. „Truputėlį yra nerimas, nes apkaltai įvykdyti reikia 85 balsų, vadinasi, reikia užtikrinti kolegų dalyvavimą, o sesijos pradžia, kovo 10-ąją, paprastai būna visi kolegos“, – sakė ji. Patį KT sprendimą ji vadino principingu. „O Seimo narių valioje tikriausiai bus pritarti tai išvadai“, – teigė parlamento vicepirmininkė. Kitų veiksmų KT netyrė. Pats M. Bastys teigia savo veiksmais priesaikos nesulaužęs. Jis taip pat neigia kaltinimus, kad bandė klaidinti tyrimą atlikusio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narius, veikė prieš Lietuvos interesus. Apkalta M. Basčiui inicijuota dėl Valstybės saugumo departamento nurodytų jo ryšių su atominės energetikos korporacijos „Rosatom“ atstovu vadinamu Jevgenijumi Kostinu, Rusijos valstybinio kanalo RTR žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, buvusiu Kauno mafijos autoritetu įvardijamu Saturnu Dubininku ir neteisėta veikla įtariamu verslininku Vadimu Pachomovu. Dėl šių ryšių Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis kovo mėnesį atsisakė suteikti M. Basčiui leidimą dirbti su slapta informacija. M. Bastys į parlamentą išrinktas Zanavykų vienmandatėje apygardoje. Jeigu jis atsisakytų Seimo nario mandato arba Seimas panaikintų jo mandatą per apkaltą, šioje apygardoje būti surengti nauji rinkimai. Pats mandato neatsisakys Priesaiką sulaužęs parlamentaras M. Bastys pats mandato neatsisakys. „Ne, neatsistatydinsiu. Aš šią klaidą paliksiu taisyti Seime. Seimo nariai arba įvertins, kad tai buvo klaida, arba įvertins, kad tai nebuvo klaida, paliksiu tai Seimo nariams“, – žurnalistams penktadienį sakė politikas. Tuo metu Lietuvos Socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas mano, kad po nepalankaus Konstitucinio Teismo (KT) sprendimo narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje (LSDP) sustabdęs Mindaugas Bastys turėtų priimti sprendimą apskritai trauktis iš partijos. „Manau, kad į šį klausimą yra atsakyta. Konstitucinio Teismo sprendimas viską sustato į savo vietas: aš manau, kad Mindaugas pats priims sprendimą dėl savo narystės partijoje“, – teigė G. Paluckas. Pasak jo, vertinti KT sprendimą turi šios teisės specialistai, tuo metu politikos dalyviams „lieka tik priimti sprendimą“, nes jis negali būti ginčijamas teisinėmis priemonėmis. G. Paluckas taip pat patikino, kad LSDP frakcija Seime neboikotuos apkaltos ir dalyvaus balsavime. „Balsavimas yra slaptas, ir aiškinti, kaip kiekvienas balsuos, nėra jokios prasmės. Jei tektų man balsuoti, aš Konstitucinio Teismo priimtus sprendimus gerbiu, tokios pozicijos ir laikyčiausi. Bet kiekvienas Seimo narys balsuoja pagal sąžinę, niekas to nepatikrins, kaip balsuojama“, – sakė socialdemokratų vadovas. Turi vykdyti teismo sprendimą Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis penktadienį pareiškė, kad balsuos už parlamentaro Mindaugo Basčio apkaltą, o Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą dėl jo priesaikos sulaužymo reikia ne analizuoti, o vykdyti. „Aš neabejoju, kad teismo sprendimus mes turime įgyvendinti, vykdyti, o ne analizuoti, kokie jie yra. Teismai yra nepriklausoma valdžia“, – žurnalistams penktadienį sakė parlamento vadovas. Jis tvirtino po KT sprendimo paskambinęs M. Basčiui ir priminęs, kad šis žadėjo trauktis iš Seimo, jeigu KT išvada bus nepalanki. Vis dėlto V. Pranckietis teigė išgirdęs atsakymą, jog M. Bastys „eis į slaptą balsavimą“. Seimo pirmininkas taip pat sakė, kad šios kadencijos Seimas turi puikią progą apsivalyti, nes jame dominuoja interesais nesusisaisčiusi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija.











