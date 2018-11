Konservatorių kandidatu į metus jau anksčiau buvo patvirtintas buvęs ūkio ministras, parlamentaras Dainius Kreivys. Savaitgalį per konservatorių pirminius rinkimus partijos nariai reitingavo kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą sąrašą. Kaip praneša partija, konservatorių sąrašo lyderiu tapo TS-LKD Vilniaus skyrių sueigos pirmininkas V. Benkunskas. Pirmajame kandidatų dešimtuke atsidūrė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariai Paulė Kuzmickienė, Adomas Bužinskas, Gediminas Švilpa, Audrius Skaistys, Rasa Baškienė, buvęs Seimo narys Liutauras Kazlavickas, Jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas Mantas Benkunskas, Arūnas Valinskas ir Goda Karazijaitė. Tiesioginiai merų bei savivaldybių tarybų rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų kovo 3 dieną.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.