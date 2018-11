Balsavimas Vilniaus savivaldybėje prasidėjo 10 val. ryto, prie balsavimo kabinų nenutrūkstamu srautu renkasi ir partijos nariai, ir balsuoti besiregistravę nepartiniai žmonės. Jie savaitgalį sprendžia, ar kitąmet gegužę vyksiančiuose prezidento rinkimuose TS-LKD kels Seimo narę buvusią finansų ministrę Ingridą Šimonytę, ar buvusį diplomatą Vygaudą Ušacką. „Tikra šventė, žmonės su mažais vaikais rankose ateina, balsuoja, toks ir buvo sumanymas. (...) Norėjome šia atsakomybe dalintis, juk prezidentą renka visa visuomenė“, – šeštadienį žurnalistams sakė balsuoti su šeima atvykęs partijos pirmininkas G. Landsbergis. Susiję straipsniai: Konservatoriams atėjo apsisprendimo metas Konservatorių pirminių rinkimų finišo tiesiojoje dar nėra aišku, ar pralaimėjęs kandidatas rems laimėjusį Šeštadienį sostinėje taip pat balsavusi rinkimuose besivaržanti Ingrida Šimonytė sakė esanti pasirengusi visiems scenarijams ir dirbsianti dėl partijos keliamo kandidato sėkmės nacionaliniuose šalies vadovo rinkimuose, kaip bepasibaigtų šie pirminiai partijos rinkimai. „Jei aš šituose rinkimuose nedalyvauju, reiškia, kad mes bendrai dirbame, kad partijos pasirinktas kandidatas laimėtų“, - žurnalistams sakė I. Šimonytė.

Paklausta, kaip vertina rinkimų kampaniją, debatus, I. Šimonytė sakė savo išsamennius vertinimus pateiksianti pasibaigus balsavimui. V. Ušackas žada balsuoti partijos rinkimuose sekmadienį. „Tai labai svarbu, turime savo kandidatą, labai seniai apsisprendę esame ir džiaugiamės, kad yra sudarytos tokios galimybės dalyvauti ir ne partijos nariams renkant partijos kandidatą“, - BNS šeštadienį sakė 59 metų fotografas Klaudijus, atėjęs balsuoti su visa šeima. 25 metų vilnietis gydytojas Lukas teigė, jog šeštadienio rytą atvykti dalyvauti partijos, kuriai pats nepriklauso, rinkimuose paskatino mėgstamas kandidatas, už kurį žada balsuoti: „Tokią plačių pirminių rinkimų idėją tikrai palaikau ir manau, kad ir kitos partijos galėtų eiti šiuo keliu“. Balsą už palaikomą kandidatą atvykusi atiduoti konservatorė 70-metė Dolia-Roza sakė palaikanti ir sveikinanti tai, kad kandidato atrankoje pirmą kartą leista dalyvauti ir partijai nepriklausantiems žmonėms. „Manau, kad kiekvienas žmogus turi teisę įsikišti ir į paritjos veiklą, ir gyvenimą ir jei tai svarbu, aktualu, tai labai gerai. Manau, kampanija buvo skaidri, bet įkyri, šiek tiek per daug to buvo“, - BNS kalbėjo partijos narė. Pirminių partijos rinkimų balsavimas šalies miestuose vyks dvi dienas – šeštadienį ir sekmadienį. Jame dalyvauti registravosi daugiau nei 19 tūkst. nepartinių žmonių, po besiregistravusių patikros teisę balsuoti turės 18 tūkst. 259. Kandidatą į prezidentus galės rinkti ir daugiau nei 14 tūkst. konservatorių partijos narių, jiems atskiros registracijos nereikėjo. Partijos pirminių rinkimų rezultatus vėliau tvirtins TS-LKD taryba. Pirmuosius balsavimo aktyvumo duomenis TS-LKD sekretoriatas ketina paskelbti šeštadienio popietę. Savaitgalį vykstančiame balsavime partijos nariai taip pat reitinguoja kandidatų savivaldos tarybų rinkimuose sąrašus, taip pat – kandidatų į Europos parlamentą sąrašus. Panevėžyje tuo pačiu vyksta partijos kandidato į merus atranka, kurioje gali balsuoti ir nepartiniai asmenys.

