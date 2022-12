Konservatorius europarlamentaras Andrius Kubilius dar 2021 metų rugsėjį vertino, kad dabartinei dešiniųjų Vyriausybei su krizėmis ir iššūkiais tvarkytis sekasi gerai, ir ji gali užsitarnauti rinkėjų pasitikėjimą antrai kadencijai iš eilės. Lietuva, anot jo, tam turi ruoštis.

„Gerai dirbanti Vyriausybė turi visas galimybes valdyti kraštą dvi kadencijas iš eilės, laimėdama ir eilinius parlamentinius rinkimus. Ir svarbiausia yra tai, kad visas galimybes tokią tradiciją pradėti kurti Lietuvoje turi ši Ingridos Šimonytės Vyriausybė“, – feisbuke rašė A. Kubilius.

Politikas išskyrė dvi aplinkybes, kurios, pasak jo, „leidžia rimtai svarstyti“ apie antrosios kadencijos scenarijų:

„Pirma – tai šios Vyriausybės pozityviosios ir ypatingosios savybės, kurios atsiskleidė per šį ypatingai sudėtingą „dviejų krizių“ (COVID-19 pandemijos ir migrantų krizės – Delfi) laikotarpį ir antra – idėjinė bei struktūrinė sumaištis opozicijos gretose, kas ilgainiui gali opoziciją paversti triukšminga radikalų stovykla, negebančia įrodyti pasirengimo valstybės valdymui.“

Gaidys: svarbu, kaip elgsis neapsisprendę rinkėjai

Savo ruožtu Seimo konservatorių frakcijos seniūnė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė per šįmet spalį vykusį Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdį pareiškė, jog būsimų parlamento rinkimų rezultatai nėra svarbūs.

„Nėra svarbu, kaip klostysis kiti rinkimai, svarbu, kad mes pamatuotai, racionaliai, su atjauta ir pagal galimybes išspręstume šiandien kylančius iššūkius“, – sakė ji.

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė © ELTA / Marius Morkevičius

Kiek įmanoma, kad valdantieji konservatoriai rinkimuose iš tikrųjų išplėš pergalę ir formuos valdžią antrą kadenciją iš eilės?

Delfi ir „Žinių radijo“ kalbintų ekspertų nuomonės šiuo klausimu išsiskyrė: vieni neatmetė tikimybės, kad taip ir nutiks, kiti teigė, kad konservatorių pergalė vargiai įmanoma.

Be to, jų įsitikinimu, galimybės vėl formuoti centro dešinės koaliciją priklausys ir nuo to, kaip su iššūkiais susidoros dabartiniai partneriai Liberalų sąjūdis ir Laisvės partija, ką per rinkimus darys neapsisprendę rinkėjai.

„Tas pasiryžimas eiti balsuoti turbūt ir lemia“, – svarstė visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ direktorius Vladas Gaidys.

Jo įsitikinimu, TS-LKD galimybės gerai pasirodyti rinkimuose priklausys nuo kitų opozicinių partijų populiarumo, nuo to, kaip seksis konservatoriams išlaikyti savo aktyvių rinkėjų bazę bei nuo to, kaip per rinkimus sujauks kortas šiuo metu neapsisprendę gyventojai, jei jie apskritai ateis balsuoti.

Iškalbingas konservatorių elgesys

Apie konservatorių populiarumą Delfi kalbinta Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė pažymėjo, kad šios partijos reitingai laikui bėgant išlieka stabilūs, bet pasikelti jų galimybių mažai.

„Nuoširdžiai abejoju, kad jie galėtų dabar stipriai tuos reitingus pasikelti vien dėl to, kad turime pernelyg daug krizių ir pernelyg sudėtingą situaciją kalbant apie infliaciją, energetikos išteklių kainas. Nelabai yra iš ko tą reitingą augintis. Mes matome atitinkamai ir ministrų žemą populiarumą“, – kalbėjo pašnekovė ir pridūrė, kad ir apskritai matomas bendras nusivylimas politika.

„Šis pasitikėjimo trūkumas, šioks toks badas aš bijau gali generuoti norus kažkam ateiti kaip naujadarui su populizmo dedamąja. Aišku, kol kas Lietuvoje tokiems sunkiai sekasi, bet negali sakyti, kad nišos visiškai nėra. Bet ir reikalo lįsti dabar į paviršių irgi nėra, tai geriau daryti, kai artėja rinkimai“, – svarstė R. Urbonaitė.

Tai, kad TS-LKD į merų rinkimus išsiuntė nemažai parlamentarų, pasak jos, taip pat rodo, kad partija apie būsimus Seimo rinkimus ne itin galvoja:

„Panašu, kad jie ir patys neturi labai daug vilčių ir tikėjimo, kad 2024 metais dar kartą gali būti sėkmė.“

„Gerai veikusios valdžios – be didesnių krizių, veikusios esant pakankamai geram ekonominiam stabilumui ir netgi augimui – net ir tos valdžios neišsilaikydavo antrai kadencijai.

Koks turi įvykti stebuklas, kad ši valdančioji dauguma ir konservatoriai, kurie turi didžiausią pyrago dalį, su tiek krizių galėtų laimėti 2024 metų Seimo rinkimus? Tai tikrai prilygtų stebuklui, kokių mes nesame matę per visą istoriją po nepriklausomybės atgavimo“, – pažymėjo R. Urbonaitė.

Urbonaitė: potencialo turi socialdemokratų ir demokratų koalicija

„Vyriausybei ir valdantiesiems geriau veikti nesivaikant reitingų, daryti tai, ką reikia daryti. Nors kartais atrodo daugiau dėmesio skiriama viešam santykių aiškinimuisi su prezidentu, negu kad komunikacijai su visuomene, kurios reikia. Klausimas, kur yra prioritetai“, – svarstė politologė.

Tiesa, opozicinės partijos, norėdamos valdžios, taip pat, pasak jos, turi dėti pastangas, kad rinkėjai jas matytų kaip alternatyvą dabartinei koalicijai.

„Socialdemokratų ir S. Skvernelio „Vardan Lietuvos“ koalicija panašu, kad potencialo šiuo metu turi, bet svarbu jo neiššvaistyti“, – komentavo politologė.

Apie konservatorius kalbėjęs visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovės „Spinter tyrimai“ vadovas Ignas Zokas pabrėžė, kad ši partija turi labai stabilų elektoratą, kurį neapibrėžtumai šalyje galbūt net sutvirtino.

Bet ar konservatoriai pelnys antrąją kadenciją valdžioje esą priklausys nuo to, kaip politikai visgi susitvarkys su užgriuvusiais sunkumais ir kaip per rinkimus elgsis šiuo metu neapsisprendę rinkėjai.

„Mes turime didžiulį potencialą tarp tų, kurie dar nežino [už ką balsuos] ir apsisprendžia prieš rinkimus“, – pažymėjo I. Zokas.

Dabar, pasak jo, ženklaus TS-LKD populiarumo kritimo nėra.

„Ar bus antra kadencija, šiandieniniame pasaulyje dar labai anksti kalbėti. Čia, matyt, priklausys ne tik nuo konservatorių, bet ir nuo mažesniųjų partnerių pasirodymo. O jie turi savų iššūkių, kadangi šiandienę darbotvarkę gyvenimas diktuoja tokią, kurią gali vadinti kaip tik nori, bet tikrai ne liberalia“, – apibendrino I. Zokas.

Baltrukevičius: pergalės neužtenka

Vilniaus politikos analizės instituto asocijuotasis analitikas Matas Baltrukevičius nenorėjo atmesti tikimybės, kad 2024 metų Seimo rinkimai konservatoriams bus sėkmingi.

„Dar, aišku, iki rinkimų – labai daug, bet žvelgiant iš dabartinės perspektyvos tikrai negalima atmesti tokio varianto, kad [TS-LKD] bus daugiausiai balsų surinkusi partija. Bet vien tai savaime nereiškia, kad bus geros galimybės formuoti koaliciją ateityje.

Manau, kad į ateitį bus žiūrima su atsargiu optimizmu, bet suprantant, kad politinė švytuoklė, greičiausiai, suveiks nepaisant to, kuri partija konkrečiai bus pirmoje vietoje“, – „Žinių radijui“ sakė analitikas.

Savivaldos rinkimai, jo matymu, TS-LKD greičiausiai nebus itin sėkmingi: „Vargu, ar didžiuosiuose miestuose bus didesnis proveržis pasiektas.“

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2023 metų kovą, Seimo rinkimai – 2024-ųjų spalį.