„Šiandienos neeilinis posėdis. Vytautas Bakas, Žmogaus teisių komiteto narys, kalba tribūnoje ir teigia, kad Amnesty international pateikė skandalingą ataskaitą, kurioje išsakyti rimti kaltinimai dėl elgesio su migrantais Lietuvoje. Įsijautęs pažada visą valdžią pasodinti į kalėjimą. Normalus pasisakymas ir tikrai skatina įsigilinti į minėtą ataskaitą. Tiesa, jau esu ne kartą patyręs, kad Vytautas Bakas selektyviai interpretuoja dokumentus, bet.. Tačiau pagrindinis dalykas vyksta po kelių minučių. Bakas pakyla prie tos Seimo vietos, kur sėdi Bilotaitė. Paprastai Seimo narių pareiškimus klauso nedaug žmonių, bet Bilotaitė liko išklausyti. Bakas prieina prie jos ir meta: „NUŽMOGĖJUSI KALĖ“, – feisbuke rašo konservatorius.

Jo teigimu, jis tuomet pamatė, kaip ministrė pasijuto lyg gavusi kuoka per galvą.

„Deja, iš savo vietos mačiau tik sceną be detalių ir Agnės reakciją. Negirdėjau Bako žodžių, po kurių jis greitai pabėgo. Tačiau viską girdėjo šalia buvęs Linas Slušnys, kuris ir gi buvo priblokštas ir negalėjo patikėti tuo, kas vyksta. Praeidamas opozicijos veikėjas numojo ranka – karšta, visi susinervinę, eikim valgyt. Juk nesmogė, nepastūmė, neįdūrė peiliu, tik smurtavo žodžiais, o Lietuvoje tai esą normalu. Be to visada galima pradėti ieškoti – o gal auka išprovokavo? Juk kraipė galvą, Bakui kalbant, ne taip reagavo į jį, kaip jis norėjo. Jei pritariate pastariesiems dviem sakiniams, geriau iš karto išsidrauginkite, nes man tai dugnas. Tik bijau, kad krisime dar žemiau...“, – teigia Seimo narys.

Kad taip iš tiesų buvo, Delfi patvirtino ir viską savomis akimis matęs L. Slušnys.

„Jis ne praeidamas, jis specialiai priėjo prie Agnės. Pirmiausiai jis pakeltu tonu kalbėjo apie tai, kad jai šypseną kelia (tai, ką jis kalbėjo iš tribūnos – aut.). Ji jam sakė: jei aš ką nors ne taip darau, kreipkis į prokuratūrą. Tada jis klausė: tu drįsti šypsotis? Tau čia juokinga? Ir tada jis jau rėžė kitu žingsniu ir pasakė: nužmogėjusi kalė. Agnė visai išėjo iš savęs, o jis apsisuko ir nuėjo“, – pasakojo L. Slušnys.

L. Slušnys vėliau feisbuke paskelbė, kad V. Bakas nepagarbiai pasisakė ne tik apie ministrę, bet ir apie konservatorių Matą Maldeikį.

„Tik prieš dieną rašiau, jog pastaruoju metu opozicijoje dominuoja chamizmas. Šiandien naujas išpuolis. „Nužmogėjusi kalė“ – Vytautui Bakui, Žmogaus teisių komiteto Seime nariui, yra normalus išsireiškimas prabėgant pro vidaus reikalų ministrę A. Bilotaitę. Nepraėjus nei valandai tas pats „didvyris“ kreipiasi į Matą Maldeikį ir sako: „tu pirma vyru tapk“. Manau, čia jau ne Etikos komisijos reikia, o suspenduoti tokio veikėjo dalyvavimą posėdžiuose iki tol, kol psichologas neparašys, kad jis jau moka valdyti savo agresiją ir agresyvią kalbą. Žinau, tokios galimybės nėra“, – feisbuke rašo L. Slušnys.

Ministrė teigia nesureikšminanti

Ministrė A. Bilotaitė teigė nesureikšminanti įžeidžiančios V. Bako replikos.

„Jau metai gyvename su neteisėtų migrantų krize, aš tai (V. Bako repliką) įvardijau kaip komplimentą, kad Vidaus reikalų ministerija gerai tvarkosi“, – žurnalistams pirmadienį sakė ministrė, kurią cituoja BNS.

Ji patvirtino girdėjusi, kad V. Bakas ją pavadino „nužmogėjusia kale“, tačiau į etikos sargus dėl kolegos elgesio kreiptis neketina.

„Tikrai nepriimu šito labai giliai ir tikrai nepergyvenu, manau, kad etikos principų turėtų būti laikomasi, galbūt ne visiems pavyksta, labai karšta. Tikrai neplanuoju kreiptis (į Etikos komisiją), jei kolegos mato, kad yra problema, gal jie taip padarys“, – sakė A. Bilotaitė.

Bakas atsiprašė

A. Navickui paskelbus šią žinią feisbuke Delfi susisiekė su V. Baku, tačiau šis teigė nežinantis, ką rašo konservatorius A. Navickas. „Bet kad ministrė nužmogėjusi, aš pasakiau viešai iš Seimo tribūnos“, – teigė V. Bakas.

Delfi patikslinus, kad A. Navicko duomenimis, jis nepagarbią frazę pasakė praeidamas pro ministrę ir pavartojo žodį „kalė“, V. Bakas nepuolė to neigti, tik pasakė, kad A. Navicko pareiškimų nekomentuos.

„Bet ministrei tiesiai pasakiau, kad tai, ką ji daro, nužmogina visuomenę“, – kalbėjo parlamentaras.

Dar kartą paklaustas, ar vartojo žodį „kalė“, V. Bakas patikino to nekomentuosiantis.

Pirmadienio pavakarę V. Bakas apie tai pasisakė feisbuke – Seimo narys atsiprašė vidaus reikalų ministrės

„Atsiprašau Vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės už tai, kad mūsų privataus apsižodžiavimo metu kai kurie mano žodžiai ją įžeidė. Amnesty International pateikta ataskaita labai rimta, tas problemas turime spręsti Seime. Išlikti abejingam po tokių faktų paviešinimo sunku, tačiau būtini teisiniai ir politiniai sprendimai. Todėl dar kartą atsiprašau ir kviečiu dirbti kartu tam, kad galėtume pasitaisyti“, – rašo jis.

Parlamentaras ministrės atsiprašė ir Seimo posėdyje.

„Norėčiau kreiptis į vidaus reikalų ministrę ponią Agnę Bilotaitę. Norėjau atsiprašyti, jeigu kažkokie mano žodžiai šiandien jus įžeidė. Tikrai emocijoms ne pati geriausia vieta. Aš manau, kad turėtų būti teisiniai ir politiniai vertinamai. Bet Amnesty International ataskaita yra labai rimta ir verta Seimui pasižiūrėti, o Agnės atsiprašau, jei kažkas jus įžeidė“, – kalbėjo jis.