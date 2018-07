Parlamentarai Audronius Ažubalis, Agnė Bilotaitė ir Laurynas Kasčiūnas parengė Švietimo įstatymo pataisas, kad pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoje ne mažiau kaip 60 proc. programos būtų vykdoma lietuvių kalba, o likę ne mažiau kaip 40 proc. programos temų – tautinės mažumos kalba. „Suprasdami, kad šiems pakeitimams reikės pasirengti, reikės laiko, numatyta, kad ši norma pradėtų galioti nuo 2023 metų“, – antradienį per spaudos konferenciją Seime sakė A. Bilotaitė. Dabar tautinių bendrijų mokyklose lietuviškai turi būti mokoma Lietuvos istorijos ir geografijos, pasaulio pažinimo, pilietiškumo pagrindų.

