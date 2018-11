LRT Tyrimų skyrius išsiaiškino, kad UAB „Agrokoncernas“ importuoja trąšas iš Rusijos bendrovės OAO „Minudobreniya“ - Rusijos Voronežo srityje, Rosošo mieste, esančios azotinių trąšų gamyklos, kurios daugiau nei 80 proc. akcijų priklauso Rusijos oligarchui Arkadijui Rotenbergui. Jam dėl artimų ryšių su Kremliaus lyderiu nuo 2014 m. taikomos tarptautinės sankcijos.

Tačiau sankcijos apeinamos trąšas iš A. Rotenbergui priklausančios bendrovės perkant per Dubajų. UAB „Agrokoncernas“ Rosoše gaminamas trąšas perka netiesiogiai iš OAO „Minudobreniya“, o per tarpininkus - iš Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusios „AgriculturalMinerals“ DMCC. Tačiau į Lietuvą nupirktos trąšos atkeliauja iš Rusijos per Ukrainos teritoriją. OAO „Minudobreniya azotinių trąšų gamykla įsikūrusi netoli sienos su Ukraina, vos už 1354 km nuo Lietuvos.

„Tai yra gerai žinoma tarpininkų schema, kuria Kremliui artimi oligarchai naudojasi, siekdami išvengti sankcijų poveikio. Kartu tai rodo, kad Vakarų taikomos sankcijos iš tiesų veikia, kad buvo griebtasi tokių schemų“, - sakė L. Kasčiūnas.

„Jei Vyriausybė atsisako kontroliuoti sankcijų vykdymą, tai smūgis Lietuvos reputacijai. Patarlė „pinigai nekvepia“ - per „Agrokoncerną“ įgyvendinama paminant ir valstybės interesus. Baimė kištis į tam tikrų oligarchų verslo interesų zoną, rodytų kam išties dirba ši Vyriausybė“, - teigė A. Anušauskas.

A. Rotenbergas, tiek jo brolis Borisas yra laikomi artimais Rusijos prezidento Vladimiro Putino bičiuliais. Su broliu Borisu jis įkūrė „SMP banką“. 2008 m. iš penkių bendrovių, nupirktų iš „Gazprom“, suformavo bendrovę „Stroygazmontazh“. Ėmė tiesti ir federalinius kelius Rusijoje. Vienas po kito pasipylusius pelningiausius valstybinius užsakymus A. Rotenbergo verslas laimėdavo be konkursų.

JAV ir ES sankcijos A. Rotenbergui yra taikomos ne vien dėl jų artimų ryšių su V. Putinu, bet ir dėl dalyvavimo Krymo tilto statybose. Po Rusijos įvykdytos Ukrainai priklausančio pusiasalio aneksijos V. Putinas A. Rotenbergo paprašė pastatyti Krymo tiltą, jungiantį Kerčės pusiasalį Kryme ir Tumano pusiasalį Rusijoje. 228 mlrd. rublių (3 mlrd. eurų) kainavusio tilto statybas finansavo Rusija, o sutartis su A. Rotenbergo įmone „Stroygazmontazh“ sudaryta, nors ši bendrovė prieš tai nebuvo stačiusi jokio didesnio tilto. A. Rotenbergas taip pat vadovavo viešųjų ryšių kampanijai, kuria siekta pagrįsti Rusijos teises į Krymą.

Be to, JAV taiko sankcijas ne tik A. Rotenbergui, bet ir jo broliui Borisui Rotenbergui (šis ES sankcijų išvengė dėl turimos Suomijos pilietybės). Amerikiečių juodajame sankcijų sąraše - ir A. Rotenbergo sūnus Igoris Rotenbergas, kuriam tėvas po sankcijų įvedimo perleido dalį savo verslo.

ES nuo šių metų sankcijas ėmė taikyti ne tik juodajame sąraše esantiems asmenims, bet ir kai kurioms jų valdomoms bendrovėms. Iš viso šešioms, prisidėjusioms prie Krymo tilto statybų. Tarp jų - „PJSC Mostotrest“ ir „Stroygazmontazh“, priklausančioms A. Rotenbergui.

A. Ažubalis atkreipia dėmesį, kad Baudžiamasis kodeksas už tarptautinių sankcijų pažeidimą numato baudą, areštą arba laisvės atėmimą iki 5 metų. Už šią nusikalstamą veiką atsako ir juridinis asmuo. „Todėl turime elgtis principingai, išsiaiškinti galimus pažeidimus ir neleisti Rusijai parodyti, kad jai taikomos sankcijos esą yra bevertės“, - pažymėjo A. Ažubalis.