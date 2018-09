„Kai kurie (asmenys) buvo išbraukti dėl to, kad jie nėra partijos nariai. Kai kurie – dėl to, kad jie atsisakė, kai kurie asmenys buvo išbraukti dėl to, kad aplinkybės jiems dalyvauti rinkimuose yra itin nepalankios“, – sakė TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis.

Konservatoriai kandidatą į sostinės merus rinksis iš parlamentarų Dainiaus Kreivio ir Ingridos Šimonytės, buvusio Ukrainos ūkio ministro Aivaro Abromavičiaus ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nario Valdo Benkunsko.

Tarp galimų kandidatų į Kauno miesto mero postą liko parlamentarė Gintarė Skaistė, Kauno miesto savivaldybės tarybos narė Edita Gudišauskienė, buvusi Kauno technologijos universiteto rektorė Jurgita Šiugždinienė, verslininkas Paulius Lukševičius.

Konservatoriai turi du galimus kandidatus į Klaipėdos miesto mero postą – parlamentarę Agnę Bilotaitę ir miesto savivaldybės tarybos narį Arūną Barbšį.

Kandidatus į merus didžiuosiuose miestuose konservatoriai rinksis pirminių rinkimų būdu.