Pasak partijos lyderio ir frakcijos seniūno Gabrieliaus Landsbergio, konservatoriai protestuoja tiek prieš pačios reformos turinį, tiek ir prieš esą valdančiųjų diktatą.

„Tokio pobūdžio „žaidimuose“ Tėvynės Sąjunga nesirengia dalyvauti (..) Iš (Seimo – BNS) salės gal nebūtina išeiti, mes nedalyvausime balsavime. Argumentai yra mano anksčiau išsakyti dėl pačios reformos, bet vis dėlto protestuojant, kaip organizuojamas darbas Seime, kaip neklausoma opozicijos, neatsižvelgiama į opoziciją, nesilaikoma elementarių demokratijos normų, kad opozicija turėtų narius Vyriausioje rinkimų komisijoje (...) – tokiu atveju kaip protesto ženklas bus nedalyvavimas balsavime“, – žurnalistams Seime sakė G. Landsbergis.

Konservatorių lyderis teigia, kad valdantieji nepateikia konkrečių skaičiavimų ir paaiškinimų dėl reformų.

„Niekas neatsakė, ką valstybė darys be 320 mln. eurų kitais metais ir beveik 2 mlrd. eurų per ateinančius trejus metus. Tokio masto reforma ar pokytis, „išvedant“ pinigus iš biudžeto vis dėlto diskutuojama ilgiau negu tris savaites, mano supratimu (...) Bet čia yra diskusija apie turinį, šalia to, pažiūrėkime, kokius turime politinius veiksmus: „buldozeriu“ stumiamas politinių partijų finansavimo pakeitimas, kuris, mano nuomone, griauna demokratinius pamatus, griaunama VRK“, – argumentavo G. Landsbergis.

Seimas ketvirtadienį ketina apsispręsti dėl mokesčių reformos, kuri numato su darbo santykiais susijusius mokesčius konsoliduoti darbuotojo pusėje, įvesti 20 ir 27 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifus, padidinti neapmokestinamųjų pajamų dydį (NPD) ir išplėsti jo taikymo ribas.

Parlamentarai turėtų ketvirtadienį galutinai balsuoti ir dėl pensijų pertvarkos, kurioje atsisakoma „Sodros“ įmokos dalies pervedimo į pensinius fondus, keičiama privataus kaupimo formulė, o pensijų anuitetų mokėtoja numatoma paskirti išimtinai „Sodrą“.