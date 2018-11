„Dabar esu dar labiau įpareigota, kai žinau kiek žmonių susiejo su mano asmeniu savo lūkesčius ir viltis“, – partijos tarybos posėdyje sakė I. Šimonytė.

Ekonomistė I. Šimonytė konservatorių pirminiuose rinkimuose didele balsų persvara nugalėjo diplomatą Vygaudą Ušacką. Rinkimuose dėl partijos keliamo kandidato į prezidentus dalyvavo per 20 tūkst. žmonių.

Pirminiuose rinkimuose dalyvauti galėjo ne tik partijos nariai, bet ir simpatikai, pastarųjų buvo daugiau – rinkimams užsiregistravo per 18 tūkst., o atėjo balsuoti per 12 tūkstančių. Tuo tarpu TS-LKD narių balsavo per 8 tūkstančius.

Naujausių apklausų duomenimis, potencialių kandidatų prezidento rinkimuose reitingų trejetuke Ingrida Šimonytė šoktelėjo į antrąją vietą ir pralenkė premjerą Saulių Skvernelį. Delfi.lt penktadienį skelbtos gyventojų apklausos duomenimis, konservatorių frakcijai parlamente priklausanti I. Šimonytė, jei rinkimai vyktų šį savaitgalį, sulauktų 16,6 proc. gyventojų palaikymo (prieš mėnesį – 10,3 proc.).

Pirmojoje vietoje išlieka ekonomistas Gitanas Nausėda, jį, spalį vykdytos apklausos duomenimis, palaikytų 25,1 proc. apklaustųjų. Už S. Skvernelį prezidento rinkimuose balsuotų 10,5 proc. gyventojų.

Prezidento rinkimai vyks kitų metų gegužės 12 dieną, antrasis turas numatytas gegužės 26 dieną.