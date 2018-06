„Partijų rikiuotė mažai pasikeitė – pirmoje vietoje tokia grupė: Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai bei Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Daug mėnesių jie pirmauja“, – BNS sakė visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimo bendrovės „Vilmorus“ vadovas Vladas Gaidys. Pagal birželio mėnesį atliktą apklausą už konservatorius balsuotų 16,6 proc. apklaustųjų, gegužę – 16,3 proc., balandį – 17,6 proc. respondentų. Už „valstiečius“ dabar balsuotų beveik 15 proc. apklaustųjų, gegužę šiai partijai atiduoti balsą sakė ketinantys 16,3 proc. apklausos dalyvių, balandį – 17,6 proc. „Su tokiu nedideliu atotrūkiu jie ir sudaro pirmąją lygą“, – pastebi V. Gaidys. Į trečią vietą pakilo Darbo partija – už ją balsuoti ketina 6,7 proc. apklaustųjų. gegužę vykusios apklausos metu už ją balsuoti ketino 7,1 proc. (balandį – 2,9 proc.) balsų. Ketvirtoje vietoje atsidūrė „Tvarka ir teisingumas“ – už ją balsuotų 6,2 proc. rinkėjų, gegužę palankumą šiai partijai demonstravo 7,6 proc. (balandį – 7,2 proc.) rinkėjų. Toliau seka skilę socialdemokratai – Gintauto Palucko Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) – su 5,3 proc., gegužę šią partiją rinkosi 5,1 proc. apklaustųjų, balandį – 4,9 proc. Naujai susikūrusi Gedimino Kirkilo vadovaujama Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) gavo 4,8 proc. apklaustųjų balsų. Gegužę ji buvo gavusi 6,4 proc. respondentų balsų (balandį – 5 proc.). „Atotrūkis tarp jų nedidelis. Sudėjus abiejų partijų skaičius, gautume tiek, kiek partija turėjo iki skilimo“, – sako V. Gaidys. Pagal apklausą parlamentaro Naglio Puteikio Centro partija surinktų 3,1 proc. balsų, prieš mėnesį už šią partiją sakė ketinantys balsuoti 4,4 proc. apklaustųjų (balandį – 4 proc.) balsų. Toliau yra Valdemaro Tomaševskio vadovaujama Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga, už kurią balsuotų 2,7 proc. apklaustųjų, beveik tiek pat, kiek prieš mėnesį (2,8 proc. gyventojų gegužę. Paskutinė, devintoji iš partijų sąrašo – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis. Už ją balsuoti ketino tik 2 proc. apklaustųjų. Bendrovė „Vilmorus“ apklausą atliko birželio 8-17 dienomis, ją šeštadienį skelbia dienraštis „Lietuvos rytas“.











