Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius tokią iniciatyvą vadina logiška ir žada ją svarstyti. Įstatymo pataisas parengė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Gabrielius Landsbergis, jo bendražygis Seimo frakcijoje Laurynas Kasčiūnas bei Liberalų sąjūdžio atstovai Vitalijus Gailius ir Aušrinė Armonaitė. Šis projektas papildytų vadinamąjį Magnitskio įstatymą, pagal kurį Lietuva gali uždrausti į šalį atvykti užsieniečiams, susijusiems su stambaus masto korupcija, pinigų plovimu ar žmogaus teisių pažeidimais. Šiuo metu sąraše yra apie 70 Rusijos piliečių. Konservatoriai ir liberalai teigia, kad vien draudimo atvykti į šalį neužtenka, nes „yra žinoma, kad Kremliui artimi oligarchai, siekdami padėti dabartinei Rusijos vadovybei vykdyti antidemokratinę veiklą, Vakarų Europos valstybėse užsiima pinigų plovimu“. Jei pataisos būtų priimtos, būtų įšaldomos Lietuvoje veikiančiuose bankuose laikomos piniginės lėšos ir kitas finansinis turtas, o Lietuvoje veikiantiems žmonėms ir įmonėms būtų draudžiama prekiauti su „juodajame sąraše“ esančiais asmenimis. Projekto autorių teigimu, įstatymų projektai padės užkirsti kelią galimiems pinigų plovimo atvejams pasinaudojant Lietuvoje veikiančiais bankais ir įmonėmis. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius BNS sakė, kad opozicijos teikiamas pasiūlymas yra logiškas ir svarstytinas. Jis atkreipė dėmesį, kad pagal galiojančią tvarką turtą galima įšaldyti tik bendru ES sprendimu. „Kai kurie sprendimai dabar yra nacionaliniai, kalbant apie draudimą atvykti į mūsų šalį, tad būtų labai logiška išplėsti šias sankcijas įšaldant lėšas“, – teigė ministras. Magnitskio įstatymas pavadintas 2009 metais Rusijos kalėjime mirusio teisininko Sergejaus Magnitskio vardu. Pastarasis skelbė atskleidęs finansines Rusijos pareigūnų bei piliečių machinacijas, apgaule pasisavinusių 230 mln. JAV dolerių mokesčių mokėtojų pinigų. Panašius Magnitskio įstatymus yra priėmusios Jungtinės Valstijos, Britanija, Kanada, Estija ir Latvija.

